- Penalidade potencial de até 10.000 euros: Evite sempre deixar isto no seu veículo

Aqui está a lista de itens essenciais para o carro na Alemanha: Se você estiver dirigindo pela Alemanha, é obrigatório ter alguns itens essenciais no carro. Os equipamentos obrigatórios incluem uma carteira de motorista válida, os documentos de registro do veículo (não a carta em si), documentos para qualquer modificação no veículo, um triângulo de segurança, um colete refletivo, e um kit de primeiros socorros completo e atualizado. Não economize nestes itens essenciais, pois pode enfrentar multas irritantes durante uma parada da polícia.

Mas tome cuidado ao transportar certos itens no carro, já que não cumprir essas regras pode custar caro. O ADAC esclarece isso em um vídeo direto. A razão? Não é apenas sobre os itens que você deve ou não ter, mas também sobre como e onde você os armazena.

Uma lâmina segura na caixa de luvas pode custar dinheiro

Veja bem, transportar certos tipos de lâminas em um local facilmente acessível, como a caixa de luvas, é considerado uma violação da Lei de Armas, segundo a orientação de um advogado do ADAC. O termo "fácil acesso" se refere a lâminas guardadas em locais que podem ser rapidamente pegadas ou retiradas.

De acordo com o ADAC, lâminas de uma mão e aquelas com mais de 12 centímetros de comprimento estão proibidas. Pistolas de softair também entram nessa categoria. Não se preocupe, facas de bolso comuns são geralmente seguras de transportar, já que a maioria tem uma lâmina de cerca de 7 centímetros.

Tenha cuidado ao transportar facas dobráveis, pois alguns modelos podem facilmente atender aos critérios para "facas de uma mão". São os tipos com um pino integrado para abrir a lâmina ou modelos com furos ao longo da lâmina ou um flipper, independentemente do comprimento da lâmina. Alguns fabricantes até permitem a remoção do pino. No entanto, a legalidade de transportar uma faca após a remoção do pino não está claramente definida e, no pior dos casos, ainda resultará em penalidades.

Portanto, transporte esses tipos de facas apenas se tiver um motivo sólido chamado "interesse legítimo". De acordo com a lei, esse motivo surge quando o transporte do item está relacionado à sua profissão, preservação cultural, esportes ou qualquer causa geralmente reconhecida. Se estiver transportando, mas não tiver esse "interesse legítimo", guarde-a em um recipiente trancável. No entanto, o que exatamente conta como um recipiente trancável pode ser aberto à interpretação em certas situações.

Quais outros itens você deve evitar?

Mantenha outras substâncias ameaçadoras fora do carro, como explosivos, muitos fogos de artifício, grandes recipientes de combustível fora do tanque, alguns produtos químicos, armas de fogo, animais não seguros e qualquer coisa que obstrua sua visibilidade ou segurança, como grandes tábuas de madeira cobrindo o carro.

Informação crucial: O ADAC também nos informa que os oficiais de polícia não estão autorizados a revistar seu carro, abrir portas ou alcançar o interior durante uma verificação de trânsito regular, a menos que haja perigo iminente ou um mandado de busca esteja presente. Pensativamente, você pode recusar a verificação, mas essa recusa pode levar a uma maior intervenção da polícia.

