Pena rara e severa imposta aos crimes de adolescente de matar mãe e irmão

Em Magdeburgo, um jovem de 18 anos foi levado a julgamento pelo brutal assassinato de sua mãe e de um de seus irmãos durante a noite. Seus outros três irmãos também foram alvo de uma tentativa de assassinato. O tribunal, reconhecendo a gravidade dos crimes, impôs uma sentença juvenil que excedia o máximo usual de dez anos, totalizando dois anos e meio de prisão.

O julgamento, realizado a portas fechadas devido à delicada natureza do caso, viu o Tribunal Regional impor uma sentença mais severa do que a estabelecida pela Lei do Tribunal de Menores. A lei permite um máximo de dez anos em tais casos, mas, dadas a natureza hedionda do crime - assassinato - a faixa de pena pode estender-se até quinze anos.

De acordo com a acusação, o incidente ocorreu em março, com o jovem de 18 anos usando uma faca de cozinha para matar sua mãe e seu irmão. O acusado também foi acusado de tentar ferir seus outros três irmãos que estavam no mesmo apartamento, atacando-os enquanto dormiam.

O motivo, segundo relatado, foi o crescente sentimento de ressentimento do acusado em relação à falta de espaço pessoal no quarto compartilhado.

O acusado permaneceu sob custódia desde o incidente e os detalhes do veredicto, em particular considerando a jovem idade e o trauma de uma das vítimas, foram mantidos em sigilo em relação ao público.

As acusações contra o jovem de 18 anos incluíam não apenas assassinato, mas também a tentativa de homicídio de seus outros irmãos. Apesar da Lei do Tribunal de Menores limitar a sentença a dez anos, o tribunal reconheceu a gravidade das acusações de assassinato e homicídio tentado, levando a uma sentença mais severa.

