Pelo menos 17 pessoas morreram num acidente de helicóptero na região oriental da Rússia.

Em um acidente de helicóptero no Leste da Rússia, pelo menos 17 pessoas morreram, segundo autoridades. Equipes de busca encontraram os destroços do helicóptero abatido e os corpos de 17 dos 22 passageiros no domingo, ao longo da Península do Kamchatka, de acordo com o Ministério de Situações de Emergência. A missão para encontrar os passageiros restantes seria retomada na segunda-feira.

O helicóptero, um Mi-8, desapareceu das telas de radar logo após a decolagem no sábado. A bordo estavam 19 turistas e três membros da equipe. Conhecida por suas paisagens selvagens, a Península do Kamchatka é um destino popular para muitos turistas que fazem passeios aéreos de helicóptero.

O Mi-8 é um helicóptero da era soviética. Acidentes frequentes envolvendo esses velhos aparelhos não são incomuns. Três anos antes, outro helicóptero do mesmo tipo mergulhou em um lago na Península do Kamchatka, matando oito pessoas.

Os turistas muitas vezes escolhem a Península do Kamchatka por suas paisagens impressionantes, o que torna os passeios aéreos de helicóptero populares. Infelizmente, essa escolha popular para turistas levou a uma tragédia, já que o helicóptero abatido continha 19 turistas.

Leia também: