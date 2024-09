Pela primeira vez, a Alternativa para a Alemanha (AfD) emerge como a força mais poderosa, deixando os seus adversários a enfrentar um revés

Nas recentes eleições estaduais da Turíngia, o AfD emerge como a força dominante. exactly as previsto, o partido, liderado pela figura-chave Björn Höcke, conquista o maior número de assentos no parlamento estadual que se aproxima. De acordo com uma previsão da Infratest Dimap para a ARD (6h), o partido obteve uma impressionante 30,5% dos votos. O CDU segue de perto com 24,5% e o BSW garante 16%.

A coligação vermelha-vermelha-verde, no poder, sofreu um golpe significativo. O Esquerda, liderado pelo Ministro-Presidente Bodo Ramelow, teve uma queda significativa. O partido é projetado para receber apenas 12,5% dos votos - uma queda de 18 pontos percentuais. O SPD também viu uma queda, com seus votos caindo para 7% (-1,2), de acordo com a previsão. Infelizmente, os Verdes não conseguiram ultrapassar a barreira de 5%, garantindo apenas 4%. Thomas Kemmerich's FDP também não conseguiu recuperar um assento no parlamento, recebendo uma mísera 1,3%.

Com base nas projeções da ARD e ZDF, a distribuição de assentos do novo parlamento estadual pode ser a seguinte: o AfD garantindo 30 a 33 assentos, o CDU com 24 assentos, o BSW mantendo 14 a 15 assentos, o Esquerda com 11 a 12 assentos e o SPD com 6 a 7 assentos.

O candidato principal do BSW, Katja Wolf, descreveu os resultados do partido nas eleições estaduais como "históricos". Apesar de ter sido estabelecido apenas no início do ano, o BSW conseguiu garantir uma posição no parlamento estadual de Erfurt pela primeira vez. Falando no domingo à noite após o anúncio dos resultados preliminares, Wolf expressou sua " pele arrepiada" naquele momento, expressando sua "gratidão a todos que tornaram isso possível".

Após seu desempenho dominador nas eleições estaduais da Turíngia, o líder do AfD, Björn Höcke, declarou que o partido teria uma influência significativa no parlamento estadual que se aproxima. Em vista do sucesso do AfD, outros partidos estabelecidos, como o CDU e o Esquerda, sofreram quedas significativas em suas participées de voto.

