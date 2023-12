Pedro Pascal parece encantado com o facto de Sarah Michelle Gellar se lembrar de ter trabalhado com ele em 'Buffy'

Antes de Pascal estar lutando contra os infectados em "The Last of Us", ele era um estudante universitário que virou vampiro em "Buffy the Vampire Slayer", como a estrela de TV titular apontou no Instagram na segunda-feira.

"Quando #Mother conheceu #Father", disse Gellar na legenda de uma foto de retrocesso de si mesma e Pascal de seu episódio compartilhado de "Buffy" de 1999.

Apesar de Pascal ter uma conta ativa no Instagram, ele ficou surpreso e encantado ao descobrir sobre o post de Gellar quando ele apareceu para aprender sobre isso pela primeira vez na estréia da 3ª temporada de terça-feira de "The Mandalorian " .

"O que eu acabei de descobrir que estou muito animado, e mal posso esperar para ter meu telefone de volta para que eu possa olhar para ele, é que Sarah Michelle Gellar se lembra de mim", disse ele ao Access Hollywood.

Pascal apareceu no episódio de estreia da quarta temporada de "Buffy" e interpretou Eddie, um estudante universitário com quem a caçadora de Gellar faz amizade, mas que mais tarde é forçado a matar depois de se transformar num vampiro.

O ator acrescentou na terça-feira que ele quer que Gellar saiba que ele se lembra de "cada momento de filmagem daquele episódio", e que "ela era uma parceira de cena tão gentil e nós nos divertimos muito".

Pascal também recordou as filmagens do episódio com o Entertainment Tonight, dizendo que se lembra de Gellar partilhar gelado com ele durante as filmagens nocturnas no campus da UCLA e recordou ter de usar a sua "máscara de vampiro" enquanto almoçava. Ele disse que Gellar até o ensinou a acertar o alvo no set.

"Ela era a melhor", disse ele.

Mas a festa de amor nas redes sociais ainda não tinha acabado. Gellar viu os comentários de Pascal em suas entrevistas no tapete vermelho e compartilhou um pensamento final em sua história no Instagram na quarta-feira dizendo: "Como se eu pudesse te esquecer".

Fonte: edition.cnn.com