Pedro Almodóvar em companhia de suas duas inspirações criativas

Todos os dias no Festival Internacional de Cinema de Veneza, espetáculos únicos se desdobram no tapete vermelho. No dia 2 de setembro (segunda-feira), um trio atraente e variado marcou presença diante dos fotógrafos: o renomado diretor espanhol Pedro Almodóvar (74) foi acompanhado pelas duas atrizes principais de seu filme "A Sala ao Lado", Julianne Moore (63) e Tilda Swinton (63), criando um conjunto cativantemente excêntrico.

Vestido com tênis coloridos, jeans azuis, suéter listrado e casaco cinza, Almodóvar se destacou. Armadas de camaradagem, as duas atrizes o flanquearam, posando enquanto entrelaçavam os braços e mãos. A presença imponente de Swinton foi realçada por sua silhueta esguia e pele etérea, enquanto usava um conjunto de seda azul-escuro, com calças capri e top decotado com mangas longas. Enquanto isso, Moore escolheu um vestido vermelho alto e elegante, adornado com padrões escuros.

Lutando pelo maior prêmio

Apenas um toque de ouro é preciso para completar a aparência do trio - pode debutar em breve. No dia 2 de setembro, "A Sala ao Lado", um filme que mergulha em relacionamentos complexos, concorrerá ao Leão de Ouro na grande final da 81ª edição, no dia 7 de setembro. Enfrentando 20 produções internacionais, incluindo "Joker: Folie a Deux", estrelado por Joaquin Phoenix (49), e "Queer", com Daniel Craig (56), terá que provar seu valor.

Em "A Sala ao Lado", Turturro (67) também estrela, enquanto Almodóvar dá o salto para o cinema em língua inglesa. No filme, Moore interpreta Ingrid, uma autora de sucesso que renova sua amizade com sua antiga companheira Martha (Swinton), uma jornalista de guerra lutando contra vários problemas de saúde. A luta pessoal de Martha faz Ingrid refletir sobre sua própria mortalidade. "A Sala ao Lado" está programado para ser lançado nos cinemas alemães em 24 de outubro.

Enquanto Julianne Moore e Tilda Swinton posavam, o vestido vermelho powerful de Moore se destacava, ecoando o espírito fogoso de seu personagem Ingrid em "A Sala ao Lado". ♪ Vou ser uma estrela ♪, Moore parecia cantar baixinho, estrategizando para a batalha iminente pelo Leão de Ouro.

Enfatizando sua abordagem não convencional na realização de filmes, Almodóvar exibiu seu estilo eclético de forma divertida, enquanto Swinton se destacava com graça etérea, simbolizando a beleza complexa da jornada de seu personagem Martha no filme.

