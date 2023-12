Pediu desculpa por ter agredido verbalmente um juiz olímpico, mas as dúvidas sobre a conduta da "Dama de Ferro" do mergulho chinês mantêm-se

Mas as cenas que se desenrolaram após a final da plataforma de 10 metros masculina em Tóquio, no ano passado, "obscureceram" a sua experiência olímpica durante algum tempo, diz Wright.

Também levaram à apresentação de uma queixa oficial por parte da Diving New Zealand e de Wright contra Zhou Jihong - vice-presidente da FINA, organismo que regula os desportos aquáticos, e uma das figuras mais influentes do mergulho - por assédio e abuso.

Zhou, que tem sido apelidada de "Dama de Ferro" do mergulho chinês, terá lançado um ataque verbal a Wright no final do evento da plataforma de 10m por ter destacado os mergulhadores chineses.

"Ela estava à beira da piscina a gritar comigo e a berrar comigo - foi sem dúvida uma das experiências mais humilhantes da minha vida", conta Wright à CNN Sport.

Mais tarde, um painel de ética da FINA ordenou a Zhou que escrevesse uma carta de desculpas a Wright.

No entanto, alguns membros da comunidade do mergulho vêem as acções de Zhou nos Jogos Olímpicos como um ponto de inflamação no meio de um padrão de conduta mais amplo que acreditam ser prejudicial para o desporto.

Um dos que defendem essa opinião é o neozelandês Simon Latimer, antigo mergulhador e juiz e agora membro do Comité Técnico de Mergulho da FINA (TDC).

Após o incidente nos Jogos Olímpicos, Latimer enviou uma queixa ao diretor executivo da FINA, Brent Nowicki, em dezembro, detalhando o alegado "comportamento antiético" de Zhou que, segundo ele, se estende por vários anos e "compromete a integridade do mergulho e da FINA".

Este documento contém alegações de que Zhou treinou regularmente mergulhadores chineses durante grandes eventos - incluindo os Jogos Olímpicos de Tóquio - e manipulou painéis de juízes para beneficiar os atletas chineses.

Zhou não se pronunciou publicamente sobre estas alegações. A CNN contactou a Administração Geral do Desporto da China e a Associação Chinesa de Natação para obter uma resposta de Zhou, mas não obteve resposta.

A queixa de Latimer também se centrava nos acontecimentos após a final da plataforma de 10 metros masculina no ano passado, um incidente que diz ter testemunhado e que descreve como uma "explosão pessoal" de Zhou para com Wright.

"O objetivo desta queixa é garantir que um incidente como aquele não volte a acontecer", afirma Latimer à CNN Sport. "Há muitas coisas a considerar em relação ao bem-estar dos atletas, mas também precisamos de considerar o bem-estar dos funcionários".

A final terminou com os mergulhadores chineses Cao Yuan e Yang Jian a ganharem as medalhas de ouro e prata, respetivamente, e Tom Daley, da Grã-Bretanha, a garantir o bronze.

Wright aproximou-se então de Zhou para a felicitar pelo sucesso da China, mas diz que foi recebida com uma enxurrada de insultos verbais e com a alegação de que não tinha julgado de forma adequada e que tinha destacado os atletas chineses.

"Limitei-me a dizer que lamentava que se sentisse assim, saí e acabei a chorar na casa de banho, o que não foi de todo a forma como se quer acabar o primeiro evento dos Jogos Olímpicos", conta Wright.

"Foi bastante traumático para mim, para ser sincero, especialmente tendo em conta o facto de toda a gente saber que ela é a vice-presidente da FINA."

Para Wright, o apoio que recebeu de outros oficiais de mergulho, que, segundo ela, concordaram com a forma como ela classificou os atletas na competição, serviu de consolo.

Além disso, o avaliador independente do evento - responsável pelo controlo das pontuações atribuídas pelo painel de juízes - concordou com a sua pontuação em duas ocasiões em que atribuiu a uma mergulhadora chinesa pontuações inferiores às das suas colegas.

Numa prova de mergulho, os juízes do painel atribuem a cada mergulho uma pontuação que vai de zero a 10. Cada evento da FINA tem um avaliador que assiste às repetições dos mergulhos, verifica se há parcialidade na avaliação e avalia as pontuações que os juízes estão a atribuir.

"Para que estou neste desporto?

Wright diz que não tinha qualquer interesse em fazer uma "queixa pessoal" ou "retaliação" contra Zhou, mas também estava ciente do que poderia acontecer se não fosse lançada uma investigação pelas autoridades do mergulho.

Ela acredita que Zhou teria o poder e a influência para a excluir dos painéis de jurados.

"No final, acho que a minha maior pergunta foi: para que estou neste desporto e para que estou aqui? diz Wright.

"Senti que era importante fazermos o melhor para o desporto do mergulho, que se mantivesse justo, porque é para isso que estou aqui como juíza: para classificar os mergulhadores na ordem em que devem ser classificados."

Em novembro, o Painel de Ética da FINA ordenou a Zhou que pedisse formalmente desculpa a Wright e à Diving New Zealand pelo incidente.

Wright diz que recebeu a carta de desculpas, "apreciou-a", mas "não sentiu que fosse algo pessoal", uma vez que Zhou tinha recebido instruções para a enviar.

O painel também decidiu que apenas os membros do TDC devem ser autorizados a entrar no deck da piscina durante as competições e que a posição de Zhou no Bureau Liaison - tradicionalmente encarregada de levar as opiniões do TDC ao bureau da FINA - cria "confusão, conflito e discórdia" e "deve ser removida".

Na sua queixa, que foi partilhada com a CNN Sport, Latimer alega que Zhou treinou atletas chineses em eventos internacionais de mergulho - incluindo os Campeonatos do Mundo da FINA e a Série Mundial de Mergulho, bem como os Jogos Olímpicos - apesar de as suas funções exigirem neutralidade.

"É absolutamente antiético... se está a treinar mergulhadores do seu próprio país, não vejo como pode ser vista como uma parte neutra", diz Latimer.

"Também não me lembro de nenhum outro desporto em que um vice-presidente estivesse no convés da piscina a treinar e tivesse um interesse tão aberto nos procedimentos."

Desde os Jogos Olímpicos, surgiram imagens de vídeo que mostram Zhou a treinar mergulhadores chineses nos Jogos, enquanto outro membro do TDC, Colleen Huffman, diz ter testemunhado Zhou a treinar noutros eventos internacionais.

"Muitas vezes, ela é muito subtil, mas é óbvio que nos Jogos Olímpicos não foi nada subtil", diz Huffman à CNN Sport.

"Para ela, ter o seu cargo e ser treinadora é um enorme conflito de interesses. Uma coisa é ela ajudar em casa com a equipa nacional, outra coisa é ela treinar ativamente um atleta num evento importante da FINA quando ela é o Bureau Liaison".

Numa declaração enviada à CNN Sport, Dominique Philippopoulos, membro do TDC, afirmou que pediu por duas vezes para treinar mergulhadores da sua África do Sul natal em eventos internacionais, mas em ambas as ocasiões viu os seus pedidos negados pelos oficiais da FINA, com o argumento de que se tratava de um conflito de interesses.

Isto apesar de vir de um país onde o desporto do mergulho é pequeno e os obstáculos são muitos.

De acordo com Philippopoulos, a federação sul-africana de mergulho tem recursos limitados e luta para financiar viagens ao estrangeiro e cobrir os custos dos treinadores.

Porque é que não gostam da China?

Uma terceira alegação feita por Latimer na sua queixa é que Zhou manipulou deliberadamente os painéis de juízes numa aparente tentativa de beneficiar os mergulhadores chineses.

"Dois juízes informaram-me confidencialmente que acreditam que são regularmente excluídos do júri das finais como castigo por não julgarem os mergulhadores chineses tão favoravelmente como Zhou Jihong gostaria", escreveu.

"Um juiz informou-me que Zhou Jihong se aproximou deles num evento da Taça do Mundo em 2018 e perguntou "porque é que não gostam da China?""

De acordo com Latimer, Zhou tem "uma contribuição substancial" quando se trata de decidir quais juízes são escolhidos para oficiar em competições.

Ele cita a sua própria experiência como juiz nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, antes dos quais, segundo ele, recebeu a maior pontuação cumulativa de avaliação dos avaliadores entre os juízes internacionais em 2015-2016.

Mas ele alega em sua denúncia que "caiu em desgraça" como juiz durante as Olimpíadas e só foi reintegrado para a final da plataforma masculina quando membros da Comissão TDC "convenceram Zhou Jihong" a reconduzi-lo.

"O que me preocupa, e a alguns outros, é que os juízes nomeados para as finais nem sempre são os que parecem ser mais bem avaliados", diz Latimer.

"Há certamente uma discrepância no facto de alguns juízes com avaliações muito elevadas receberem muito poucas nomeações".

'As pessoas estão a morrer de medo'

Desde que apresentou a sua queixa, Latimer diz ter recebido uma resposta da FINA dizendo que o organismo dirigente não vai analisar as questões que ele levantou, uma vez que já foram consideradas durante a queixa anterior apresentada por Wright e pela Diving New Zealand.

No entanto, as alegações de que Zhou manipulava os painéis de juízes e treinava durante os eventos não foram diretamente mencionadas na resposta do Painel de Ética à queixa inicial.

Estas questões, diz Latimer, estão a ser "varridas para debaixo do tapete" pela FINA.

Numa declaração enviada à CNN, a FINA disse: "Os relatórios sobre a Sra. Jihong Zhou foram totalmente investigados por um painel independente que ouviu as testemunhas e chegou a uma decisão que está disponível publicamente no site da FINA.

"O painel independente concluiu que não havia provas que sugerissem que os resultados da competição tivessem sido afectados de alguma forma e, tanto quanto sabemos, não foram apresentadas mais alegações formais para além do que foi previamente decidido pelo painel independente.

"Em todos os momentos, a principal preocupação da FINA é o bem-estar da comunidade aquática e a garantia da integridade das nossas competições."

Latimer considera o incidente entre Zhou e Wright nos Jogos Olímpicos um "momento decisivo" para ele - o momento em que decidiu apoiar a queixa da federação neozelandesa e, posteriormente, falar publicamente sobre o comportamento de Zhou e as suas preocupações com a integridade do desporto.

"Estou bem ciente de que, através deste processo de denúncia, posso perder a minha posição no Comité Técnico", afirma.

"Temos eleições daqui a dois meses em Budapeste [nos Campeonatos do Mundo, que começam a 17 de junho]. Mas, para mim, levar esta queixa até ao fim e conseguir alguma ação é mais importante do que manter a minha posição na comissão, embora gostasse obviamente de continuar na comissão e fazer parte do processo para garantir que este tipo de comportamento não continua".

As alegações contra Zhou, diz Latimer, têm demorado a surgir devido ao seu estatuto de influência no desporto.

A "Dama de Ferro" do mergulho chinês, Zhou tornou-se a primeira medalhista de ouro olímpica do país neste desporto em 1984.

Depois, liderou o domínio da China no mergulho, treinando a equipa nacional de 1990 a 1997. Atualmente, para além de ser vice-presidente da FINA, é também presidente da Associação Chinesa de Natação.

"As pessoas estão assustadíssimas, têm medo de fazer barulho e perder a sua posição", diz Latimer.

Huffman, por sua vez, diz temer pelo futuro do desporto e pela potencial dificuldade em atrair novos juízes, dado o alegado comportamento de Zhou.

"As pessoas não vão querer julgar. Simplesmente não vão querer", acrescenta.

"Já estamos a lutar para conseguir juízes, especialmente da região da América do Sul. Todos os juízes dessa região estão a envelhecer e os novos juízes que chegam ouvem falar mal dela, de como é má, de como é intimidante. Quem é que quer passar por isso?

Quanto a Wright, aguarda com otimismo os seus próximos compromissos como juíza, sem se deixar intimidar pelo que aconteceu nos Jogos Olímpicos. Ela está na fila para arbitrar o Campeonato Mundial em junho e os Jogos da Commonwealth em Birmingham, Inglaterra, em julho.

Zhou estará provavelmente no Campeonato do Mundo, mas isso não a preocupa muito.

"O que está no passado está no passado", diz Wright. "Acredito realmente que escolhi o perdão, que escolhi seguir em frente e continuar a fazer o que gosto."

O Bureau de Pequim da CNN contribuiu para a reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com