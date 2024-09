Pedido de aprovação de armas de longo alcance para a Ucrânia

Em Washington, o primeiro-ministro britânico Starmer e o presidente dos EUA Biden estão prestes a se reunir para discussões. Há expectativa sobre potenciais declarações relacionadas à autorização de armas de longo alcance para a Ucrânia. Fontes britânicas do "The Guardian" sugerem que o Reino Unido deu permissão à Ucrânia para utilizar mísseis Storm-Shadow. No entanto, a reunião de hoje entre os dois aliados não deve revelar nada sobre esse assunto, segundo o relatório. "Não espero um anúncio hoje sobre a aplicação de armas de longo alcance dentro da Rússia - definitivamente não dos EUA", diz John Kirby, diretor de comunicações do Conselho de Segurança Nacional. Ele apenas confirma que ainda estão deliberando "o tipo de recursos a serem fornecidos à Ucrânia" com o Reino Unido, França e outros aliados. Ele evita dar uma resposta clara quando perguntado se a administração dos EUA revelará alguma alteração.

20:00 Aviões de Caça Alemães Interceptam Avião Russo Sobre o Mar Báltico

Aviões Eurofighter da Alemanha decolaram para identificar aviões russos. Um Tu-142 Bear de patrulha marítima/antissubmarino estava voando sem plano de voo e transponder, acompanhado por um Su-30, como informado em um post da Luftwaffe no X. Os Eurofighters, despachados de Laage e Lielvarde, na Lituânia, acompanharam os aviões russos. Incidentes desse tipo com aviões russos têm sido frequentes nos últimos meses.

19:32 Osatchuk sobre a Autorização Potencial de Armamentos: "Impulso Substancial para o Fim do Conflito de Agressão"

A Ucrânia tem procurado há muito tempo o uso de foguetes de longo alcance contra zonas internas russas. O Reino Unido e os EUA estão atualmente deliberando sobre isso. O coronel Sergii Osatchuk explica como a Ucrânia se beneficiaria disso no conflito:

19:06 Zelenskyy Convidará a Rússia para a Próxima Cimeira da Paz - Sucesso Incerto

De acordo com o presidente ucraniano Zelenskyy, a Rússia será convidada para a próxima cimeira da paz na Suíça em novembro, de acordo com o "Le Monde" e outros. Tanto Kiev quanto os parceiros ocidentais têm afirmado isso repetidamente. No entanto, é incerto se a Rússia aceitará.

18:40 Lange sobre Ameaças do Kremlin: "Não Deve se Dar Muita Importância ao Que Putin Diz"

Após a autorização de armas de longo alcance para a Ucrânia, Vladimir Putin ameaça o Ocidente. O especialista em segurança Nico Lange vê "táticas psicológicas típicas" nessas declarações. Ele fica surpreso com a interpretação das últimas declarações do Chanceler Federal.

18:07 Banimento de Voo e Pouso? UE Considera Novas Sanções Contra o Irã

Após alegações de que o Irã está fornecendo mísseis à Rússia, os 27 países da UE estão considerando novas sanções contra Teerã. "A União Europeia já advertiu repetidamente o Irã contra a transferência de mísseis balísticos para a Rússia", diz um comunicado. A entrega é uma ameaça direta à segurança e uma escalada significativa. A resposta será rápida e abrangente, incluindo medidas restritivas para o setor de aviação iraniana. Do Ministério das Relações Exteriores, diz-se que a Alemanha está atualmente ativamente discutindo a imposição de novas sanções, incluindo no setor de aviação - incluindo um possível banimento de voo ou pouso - com seus parceiros europeus e internacionais.

17:25 Antigo Ministro das Relações Exteriores da Rússia Kosyrev Avisa o Ocidente sobre Ações Mais Agressivas de Putin - "Motivo é a Humilhação"

O antigo ministro das Relações Exteriores da Rússia Andrei Kosyrev alerta o Ocidente sobre mais agressão russa. "Se for recompensado na Ucrânia, Putin, convencido da fraqueza e covardia da NATO, atacará os estados bálticos da NATO muito antes de poder receber quaisquer garantias da NATO", escreve Kosyrev, que esteve no cargo de 1990 a 1996 e é pró-Ocidente, no X. "O objetivo de Putin não é uma parte ou o todo, mas a humilhação e descredibilização dos EUA e da NATO".

17:04 Debate sobre Taurus Renovado: Políticos da Coligação Advogam pelo Entregue de Armas de Longo Alcance

Políticos dos partidos da coligação defendem a permissão à Ucrânia para deploy armas de longo alcance contra alvos na Rússia. "Devemos permitir que a Ucrânia, junto com outros estados europeus e o Reino Unido e os EUA, também destrua alvos militares em território russo", diz a política do FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann de acordo com o "Spiegel" e acrescenta: "Isso também significa que a Alemanha deve finalmente entregar o Taurus. Porque o Taurus foi projetado exatamente para isso, ou seja, para neutralizar alvos militares antes que os ataques mais pesados cheguem". Da mesma forma, o político do Partido Verde Toni Hofreiter se expressa. "Para reconstruir de forma duradoura as instalações energéticas danificadas, o uso de armas de longo alcance para combater bases de lançamento russas é indispensável", diz o membro do Partido Verde.

16:35 Luta Intensa em Kurachove - Ucrânia Relata Ataques Pesados

De acordo com os relatórios ucranianos, as forças russas estão intensificando seus ataques no leste da Ucrânia perto da cidade sitiada de Kurachove. Os combates mais severos deste mês ocorreram, relata o governo em Kiev. Ao mesmo tempo, as tropas russas também avançam em direção à cidade de Pokrovsk, um importante nó ferroviário a cerca de 33 quilômetros a norte de Kurachove. A Rússia visa estabelecer novas linhas de frente, desestabilizar a logística ucraniana e tomar o controle da região oriental restante de Donetsk. O exército ucraniano repeliu 64 ataques perto de Kurachove e 36 perto de Pokrovsk nas últimas 24 horas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogia suas tropas por manter suas posições em Pokrovsk e Kurachove, descrevendo esses como os dois setores mais endurecidos na frente oriental.

15:56 Espaço Aéreo Russo Fechado por Ameaça de Drones Ucranianos em Murmansk As autoridades da região russa de Murmansk estão em alerta máximo devido à ameaça potencial de drones ucranianos. Como medida precaução, o governador Andrei Chibis ordenou o fechamento do espaço aéreo. A região fica a aproximadamente 1,900 quilômetros da Ucrânia. A Agência Federal de Aviação, Rosaviatsiya, suspendeu temporariamente os decolagens e pousos nos aeroportos de Murmansk e Apatity devido a preocupações de segurança aumentadas. A região de Murmansk abriga a frota do Norte da Rússia e uma base aérea de onde bombardeiros estratégicos frequentemente partem para ataques contra a Ucrânia.

15:22 Ministério da Defesa Britânico Confirma Mísseis Iranianos no Arsenal Russo O Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou informações sobre os mísseis iranianos que a Rússia supostamente está utilizando. De acordo com as informações, esses são mísseis balísticos de curto alcance do tipo Fath-360, também conhecidos como BM-120. Esses mísseis, que apareceram pela primeira vez em 2020, podem carregar uma carga útil de 150 quilos até 120 quilômetros e supostamente atingir o alvo com uma precisão de apenas 30 metros. O relatório destaca como a capacidade da Rússia de realizar ataques precisos contra alvos militares ou civis ucranianos foi reforçada como resultado.

14:45 Iniciativa de Artilharia Tcheca Estagnada pela Contribuição Financeira da Polônia De acordo com o jornal polonês Gazeta Wyborcza, a Polônia ainda não forneceu nenhum financiamento para a iniciativa de artilharia tcheca, com o objetivo de fornecer munição para a Ucrânia de vários parceiros ocidentais. A Alemanha é aparentemente o maior e mais rápido financiador. Se tudo correr como planejado, a Ucrânia receberá 100.000 projéteis neste mês, com um objetivo de 500.000 até o final de 2024, e mais em 2025. As atividades russas no mercado estão causando problemas, de acordo com fontes em Praga.

14:20 Pistorius Defende Justificativa Legal para Armas de Longo Alcance para a Ucrânia O ministro da Defesa federal Pistorius acredita que a possível aprovação por aliados da NATO para que a Ucrânia use armas de longo alcance contra alvos russos pode ser justificada legalmente sob o direito internacional. Ele argumenta que os EUA e o Reino Unido têm o direito de tomar tal decisão, dadas as armas que forneceram. Em resposta aos avisos de Putin de que a NATO então estaria em guerra com seu país, Pistorius simplesmente ignora seus comentários.

13:57 Zelenskyy Comemora o Retorno de 49 Prisioneiros de Guerra Ucranianos da Rússia O presidente ucraniano Zelenskyy comemora o retorno de 49 prisioneiros de guerra ucranianos da Rússia, incluindo ex-combatentes da usina siderúrgica Azovstal em Mariupol, que esteve sob cerco russo na primavera de 2022. "Hoje, 49 ucranianos retornaram para casa", declarou o presidente, compartilhando fotos de soldados e civis enrolados em bandeiras ucranianas. O grupo consiste em membros do exército, guarda nacional, polícia nacional, guarda de fronteira e civis. Relatórios iniciais sugerem que 23 dos retornados são mulheres. Zelenskyy não especificou se o retorno foi resultado de uma troca de prisioneiros com a Rússia.

13:46 Tusk Desconta Ameaças de Putin como Exagero O primeiro-ministro polonês Donald Tusk minimiza as últimas ameaças do presidente russo Vladimir Putin sobre armas de longo alcance que visam a Rússia. Enquanto reconhece a seriedade da situação na frente ucraniano-russa, Tusk aconselha contra uma interpretação excessiva das últimas declarações de Putin. Ele sugere que elas simplesmente refletem a posição desafiadora do exército russo na linha de frente.

13:21 Li Shangfu Pede Negociações como Solução para Conflitos na Ucrânia e Gaza O ministro da Defesa chinês Li Shangfu, ao discursar em um fórum de segurança internacional em Pequim, defende as negociações como a única saída viável para conflitos como os da Ucrânia e da Faixa de Gaza. Ele mantém que resolver "a crise na Ucrânia e o conflito israelense-palestino promovendo a paz e as negociações é o único caminho a seguir".

12:58 Scholz Procura Importações de Petróleo do Cazaquistão para Fortalecer Opções de Abastecimento O governo alemão está considerando aumentar suas importações de petróleo do Cazaquistão. Um oficial do governo, à frente da visita do chanceler Olaf Scholz ao Uzbequistão e ao Cazaquistão, expressou interesse em expandir os suprimentos de petróleo do Cazaquistão. O objetivo é fornecer várias opções de suprimento de petróleo para a refinaria PCK em Schwedt, com mais petróleo do Cazaquistão sendo uma das opções possíveis. No entanto, outras opções são necessárias, já que o petróleo do Cazaquistão flui através de pipelines russos para a Alemanha, potencialmente dando ao Kremlin controle sobre a situação. Desde a invasão russa da Ucrânia, a Alemanha parou de importar petróleo russo. A visita de Scholz também se concentrará na exploração de suprimentos de gás da Ásia Central, já que o oficial nota: "Precisamos de gás de algum lugar, e essa região é rica nele."

12:26 França Convoca Diplomata Iraniano por Fornecimento de Mísseis para a Rússia A França convocou o representante diplomático iraniano ao Ministério das Relações Exteriores em Paris para discutir o fornecimento relatado de mísseis balísticos para a Rússia. Fontes diplomáticas citam esse assunto como a razão para a reunião. Recentemente, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que a Rússia adquiriu mísseis do Irã, que serão implantados na Ucrânia nas próximas semanas. O Irã negou essas alegações.

12:03 Pentágono Desconta Contraofensiva Russa em Kursk como 'Limitada' O Pentágono não demonstra grande entusiasmo pela contraofensiva russa em Kursk. O porta-voz do Pentágono, Pat Ryder, comenta: "Notamos alguns unidades russas tentando uma espécie de contraofensiva na área de Kursk... Eu a rotularia como limitada, mesmo assim é algo que estamos monitorando de perto". O Ministério da Defesa russo afirma que suas tropas recapturaram dez assentamentos. Essa reivindicação permanece sem comprovação. O exército ucraniano iniciou sua ofensiva na região fronteiriça russa de Kursk há mais de cinco semanas, alegando cerca de 100 assentamentos russos e mais de 1.200 quilômetros quadrados.

11:38 Ataques Noturnos de Drones: Relatório de DanosA Força Aérea Ucraniana relata a derrubada de 24 dos 26 drones durante a noite. Em Odessa, uma pessoa ficou ferida e 20 casas foram danificadas. Em Mykolaiv, detritos de drones iniciaram um incêndio em uma fábrica de processamento de alimentos, de acordo com autoridades regionais. O Ministério da Energia relata danos à infraestrutura energética em Ivano-Frankivsk.

11:16 Shoigu se Encontra com Kim em PyongyangO secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, encontrou-se com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang. As conversas ocorreram em uma "atmosfera única de confiança e camaradagem", segundo o Conselho de Segurança da Rússia. O encontro é esperado para jogar um papel significativo na implementação do acordo de defesa assinado por Kim e pelo presidente russo Vladimir Putin em junho. Putin explica que o acordo garante "ajuda mútua em caso de agressão contra uma das partes", de acordo com Putin. O Ocidente acusa Moscou de utilizar mísseis e obuses norte-coreanos na Ucrânia. A Rússia busca munição adicional para manter sua ofensiva na Ucrânia, recorrer a países como a China, o Irã e a Coreia do Norte.

10:42 Volodin Acusa a NATO de Estar em Guerra Contra a RússiaO presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, acusa a NATO de participar no conflito na Ucrânia. "Eles estão em guerra contra o nosso país", escreve Volodin no Telegram. Ele sugere que a NATO está a jogar um papel na seleção de cidades russas para ataques, na coordenação de despliegues militares com o exército ucraniano e na emissão de ordens ao governo em Kyiv.

10:14 Munz sobre a Ameaça de Guerra de Putin à NATO: "A declaração de Putin é pouco provável que apareça no noticiário da manhã"Existem temores de escalada no Ocidente, decorrentes do potencial para a Ucrânia lançar ataques de longo alcance no território russo. Putin reiterou essa ameaça. O correspondente da ntv Rainer Munz partilha várias perspetivas sobre por que este brandir de espada pode não ter substância.

09:40 Família: Saúde de Líder da Oposição Belarussa Deteriora-seA irmã da líder da oposição belarussa Maria Kolesnikova diz que a saúde dela está crítica. Ela tem sido detida em condições inumanas há quatro anos, pesando agora 45 kg em uma altura de 1,75 metro, segundo Tatyana Khomitsa, citando dados de ex-prisioneiros. "Este é um momento crucial, pois ninguém pode sobreviver a tais condições por um período prolongado", acredita ela. Ela acusa as autoridades de torturar psicologicamente e fisicamente sua irmã. O Ministério do Interior da Bielorrússia recusa-se a responder a um pedido de informações sobre as condições de prisão de Kolesnikova. Kolesnikova, uma figura proeminente nos protestos contra o presidente Alexander Lukashenko em 2020, está a cumprir uma pena de 11 anos por acusações de tentativa de golpe.

08:54 Rússia Expulsa Diplomatas Britânicos por Acusações de Espionagem

A Rússia expulsa seis diplomatas britânicos sob acusações de espionagem. O FSB alega possuir provas de que o Foreign Office britânico está a coordenar a escalada política e militar. Seu papel, de acordo com o FSB, é garantir a derrota da Rússia na guerra contra a Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusa a embaixada britânica de intencionalmente prejudicar o povo russo, de acordo com a agência de notícias Tass. O Foreign Office britânico rejeita as acusações como "totalmente infundadas". O movimento da Rússia é uma resposta às ações britânicas que visam "atividades russas na Europa e no Reino Unido", segundo a BBC.

08:28 Pedido de Zelensky para Aprovação de Mísseis de Longo Alcance: Escalada nas Palavras de PutinO presidente ucraniano Zelensky vem pedindo autorização para o uso de mísseis de longo alcance contra alvos militares russos. Os EUA e o Reino Unido estão prestes a reavaliar isso em conjunto. Putin não ficou muito atrás ao emitir avisos ao Ocidente.

08:00 Rússia Oferece Insights sobre Armas Ocidentais do Conflito UcranianoA Rússia está oferecendo suas descobertas do conflito ucraniano aos seus parceiros. Ela reuniu conhecimentos distintos sobre o combate a várias armas ocidentais, diz o vice-ministro da Defesa russo Alexander Fomin em uma conferência de segurança chinesa, segundo a agência de notícias russa RIA. A Rússia está preparada para compartilhar esse conhecimento com seus parceiros. O conflito levou a formas avançadas de guerra, com armas russas capazes de neutralizar armas ocidentais.

Cinco indivíduos são suspeitos de estar envolvidos em incêndios em Kyiv, de acordo com o serviço de inteligência interno da Ucrânia. Esses suspeitos são suspeitos de terem trabalhado em nome de uma agência de inteligência russa. Eles são acusados de ter queimado cinco veículos militares e distribuído panfletos com o objetivo de prejudicar a reputação das forças armadas. Os indivíduos presos vieram de várias regiões da Ucrânia, procurando emprego na capital. Eles foram supostamente recrutados por agentes russos através do Telegram, oferecendo-lhes incentivos financeiros. Enquanto gravavam suas ações em dispositivos móveis, eles esperavam receber pagamento. No entanto, a compensação prometida nunca chegou.

07:05 Rabino-Chefe da Ucrânia Lamenta a Morte do Filho Adotivo no ConflitoO Rabino-Chefe da Ucrânia, Moshe Asman, está de luto pela morte de seu filho adotivo, Anton Samborskij, devido ao conflito em andamento. Um serviço funerário foi realizado em Kyiv em uma quinta-feira, com a presença de soldados, veteranos e outros, para homenagear o homem de 32 anos, que desapareceu no final de julho. A confirmação de sua morte veio após semanas de especulações. Samborskij tornou-se pai de uma filha em maio e o Rabino Asman havia adotado-o quando ele tinha 10 anos, compartilhando essa informação nas redes sociais. Após sua adoção, ele foi convocado pouco depois. Seu último contato foi em 17 de julho.

06:29 Incident Involvendo Aviões de Combate Russos Reportado pelo Japão

O Japão mobilizou aviões de combate na quinta-feira em resposta a dois aviões russos avistados nas suas proximidades. Os aviões russos não violaram o espaço aéreo japonês e partiram para o norte após circundar o país insular. Os aviões, que eram Tu-142s, viajaram do mar em direção à região sul de Okinawa. "Respondemos mobilizando aviões de combate da Força de Autodefesa Aérea em caráter de emergência", afirmou o ministério. Os aviões russos também cruzaram as Curilas, uma área disputada entre a Rússia e o Japão, de acordo com o relato do ministério.

06:07 Rússia e EUA Acusados de Política de Contenção Contra Rússia e China

De acordo com o vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, os EUA estariam seguindo uma política de contenção contra a Rússia e a China. Em contrapartida, a Rússia e a China defendem uma ordem mundial baseada na igualdade e no respeito mútuo. De acordo com Fomin, o Ocidente está se preparando para potenciais conflitos na Ásia ao estabelecer novas alianças de segurança na região.

05:27 Incident Involvendo um Navio de Carga e um Míssil Antinavio no Mar Negro

A marinha ucraniana compartilhou detalhes sobre um alegado ataque aéreo russo a um navio civil no Mar Negro. Um bombardeiro Tu-22 da Rússia pode ter lançado um míssil anti-navio Ch-22 contra o navio, que estava fora das águas territoriais ucranianas. O navio, sob a bandeira de São Cristóvão e Neves, estava a caminho do Egito com uma carga de trigo. Relatórios da BBC afirmam que o navio estava dentro da zona econômica exclusiva da Romênia, e um míssil Ch-31, que suprime radar, teria substituído o Ch-22 devido à sua menor potência destrutiva.

03:19 Circunstâncias Incertas em torno da Morte de um Soldado Moldavo na Linha de Demarcação

Em um incidente misterioso, um soldado moldavo morreu enquanto estava em serviço na linha de demarcação com a Transnístria. O Ministério da Defesa da República da Moldávia confirmou que o soldado foi fatalmente ferido por um tiro de sua própria arma enquanto cumpria suas obrigações. As autoridades estão investigando a situação. Soldados de ambos, Moldávia e Transnístria, bem como tropas russas, têm estado estacionados na linha de separação desde um conflito em 1992 após o desmantelamento da União Soviética. A Moldávia remains committed to reintegrating Transnistria into its territory. Incidentes dessa natureza na linha de demarcação são extremamente raros.

02:18 Primeiro-Ministro do Reino Unido Rejeita Acusações do Presidente Putin

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, rejeitou as alegações do presidente Putin, afirmando que o fornecimento ocidental de armas de longo alcance para ataques dentro do território russo não equivale à participação da NATO no conflito. Starmer acredita que a Ucrânia tem o direito à autodefesa, que ele apoia. No entanto, ele enfatizou que o Reino Unido não busca conflito com a Rússia.

01:09 Antigo Embaixador dos EUA Espera uma Abordagem Mais Aggressiva da Candidata à Presidência Harris

O antigo embaixador dos EUA na Ucrânia, William B. Taylor, acredita que a candidata à presidência democrata Kamala Harris teria um apoio mais intenso à Ucrânia do que o atual administrador, Biden. Ele observou que Harris demonstrou uma postura mais proativa em algumas áreas, especificamente em relação aos HIMARS, tanques Abrams e caças F-16. Taylor antecipa uma abordagem mais ousada de Harris, uma vez que ela provavelmente trará uma nova equipe de política externa para a Casa Branca.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recebe o presidente da Estónia, Alar Karis, em Kyiv, expressando gratidão pelo auxílio militar. A Estónia, membro da UE e da NATO do Báltico, comprometeu-se a destinar 0,25% do seu PIB anual às necessidades de defesa da Ucrânia. As discussões abrangem os esforços de reconstrução e o caminho da Ucrânia rumo à UE. Além disso, a primeira-ministra da Letónia, Evika Siliņa, prometeu apoio adicional durante reuniões com Zelensky.

23:19 BND Não é Obrigado a Revelar Avaliação da Ucrânia a um Jornalista

O Serviço de Inteligência Federal (BND) não está obrigado a revelar se considerou um sucesso militar ucraniano como desafiador ou impossível a um jornalista em discussões privadas. Os meios de comunicação envolvidos não precisam ser revelados atualmente, como decidido pelo Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. Embora o pedido do jornalista para uma medida cautelar tenha sido principalmente rejeitado, o BND deve fornecer informações sobre o número de discussões confidenciais individuais sobre a situação militar ucraniana neste ano. O editor do jornal apresentou o pedido de medida cautelar. O tribunal se referiu a um artigo de maio como motivo, sugerindo que um político do CDU havia acusado o BND de disseminar uma avaliação negativa da situação militar ucraniana para influenciar a opinião pública.

22:06 Políticos da Coligação Apoiam o Uso de Armas de Longo Alcance Contra a Rússia

Políticos da coligação apoiam a permissão a Kyiv para usar armas de longo alcance contra alvos russos. O especialista em política externa do SPD, Michael Roth, diz que atacar alvos militares russos com mísseis ocidentais de longo alcance é justificado e está de acordo com o direito internacional. As bases aéreas militares russas, centros de comando ou instalações de lançamento podem servir como potenciais alvos para armas de longo alcance. Essas bases são alegadamente responsáveis pelos "ataques desprezíveis contra alvos civis ucranianos", que podem ser mais efetivamente terminados lá. O presidente da comissão de defesa, Marcus Faber, argumenta que permitir armas de longo alcance como ATACMS e Storm Shadow atingir aeroportos militares russos está atrasado. O político verde Anton Hofreiter enfatiza que a Rússia está terrorizando a população civil ucraniana diariamente com ataques de foguetes em hospitais, edifícios residenciais e suprimento de energia. Para proteger efetivamente a população civil ucraniana, o exército deve ser autorizado a atacar bases militares na Rússia com armas de longo alcance.

De acordo com o candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance, a abordagem de Donald Trump para pôr fim ao conflito russo pode incluir a criação de uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a Rússia. Vance explica em uma conversa com o produtor de televisão Shawn Ryan que Trump poderia reunir russos, ucranianos e europeus para discutir o potencial de uma solução pacífica. "Ele poderia negociar um acordo muito rapidamente", diz Vance. Trump já demonstrou empatia pelo presidente russo Vladimir Putin e criticou repetidamente o apoio dos EUA à Ucrânia. O ex-presidente também afirma que poderia pôr fim ao conflito em 24 horas, caso fosse reeleito, embora não tenha fornecido mais detalhes.

21:03 "Somos russos. Deus está conosco" - Protesto fascista em São PetersburgoNacionalistas e fascistas russos marcham por São Petersburgo, gritando "Somos russos. Deus está conosco". Eles repetem o canto "Avante, russos!". O evento comemora o translado das relíquias de Alexandre Nevsky, celebrado como herói e santo nacional na Igreja Ortodoxa.

20:28 Propaganda do Kremlin: "O Atlântico é a Barreira Ideal"O apresentador de TV russo Vladimir Solovyov defende a expansão russa além da Ucrânia. "Acho que a barreira ideal é o Atlântico. Uma barreira natural", diz ele. "O destino perfeito para nossas tropas - Berlim, Lisboa, Madri. E como ficariam bem em Paris". Quando lembrado dos limites populacionais da Rússia, ele sugere a Bielorrússia como aliada ou conta com o apoio da China.

20:01 Preparativos para o Inverno pelos Voluntários BritânicosEm casas ucranianas que resistiram aos bombardeios, as janelas faltantes são uma preocupação significativa antes do inverno chegar. A ONG britânica "Insulate Ukraine" visita zonas de guerra para instalar substitutos de janelas temporários.

A União Europeia pode ter um papel nas discussões sobre novas sanções contra o Irã, à medida que surgem alegações de que o Irã está fornecendo mísseis à Rússia.

A União Europeia, bem como outros aliados internacionais, está considerando potencialmente a autorização de armas de alcance longo para a Ucrânia, após discussões entre o Reino Unido e os Estados Unidos.

Leia também: