Pausa de construção da Intel: A Ampel discorda sobre a utilização de subsídios

Intel está adiando o início da construção de sua fábrica de chips de 30 bilhões de euros em Magdeburg. O CEO Pat Gelsinger estimou um atraso de cerca de dois anos, destacando que isso é uma aproximação baseada na demanda projetada. Em seguida, o governo alemão iniciou discussões sobre como os bilhões de euros planejados em subsídios poderiam ser utilizados.

Intel havia anunciado anteriormente a construção de duas fábricas de chips em Saxônia-Anhalt, gerando aproximadamente 3.000 empregos. A cerimônia de início estava prevista para este ano. O governo alemão havia fornecido uma subvenção estadual de 9,9 bilhões de euros para o projeto no ano passado, mas a aprovação da Comissão Europeia ainda não havia sido obtida.

Recentemente, Gelsinger afirmou que processos de produção avançados seriam utilizados em Magdeburg para ajudar a Intel a alcançar seus concorrentes. No entanto, a empresa está enfrentando problemas financeiros e foi obrigada a fazer economias. Nesse delicado equilíbrio, os investimentos domésticos prevaleceram: Gelsinger confirmou investimentos nos estados norte-americanos de Ohio, Arizona, Oregon e Novo México, e anunciou uma pausa de dois anos nos planos para a Polônia.

O que acontecerá com os bilhões de subsídios?

Dado seu déficit orçamentário, o governo alemão está ponderando o que fazer com os bilhões destinados à Intel. O ministro das Finanças, Christian Lindner, sugeriu na plataforma online X: "Qualquer dinheiro não utilizado pela Intel deve ser reservado para abordar questões financeiras no orçamento federal. Qualquer outra coisa não seria uma política prudente."

O ministro da Economia dos Verdes, Robert Habeck, rebateu: " Agora discutiremos como gerenciar de forma sensata e cuidadosa os fundos não utilizados e utilizá-los para o bem do país." De acordo com o ministério, os fundos estão destinados ao Fundo para a Transformação e o Clima (KTF) e não estão acessíveis ao orçamento principal. O KTF também tem um déficit de bilhões de euros. Os guardiões do orçamento no Bundestag estão avaliando onde são necessárias modificações no projeto de orçamento do governo federal e como preencher a lacuna de 12 bilhões de euros.

O ministro-presidente de Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff, do CDU, falou com Gelsinger por telefone. O ministro da Economia, Sven Schulze, continua a defender a instalação da Intel. "A Intel permanece comprometida com o projeto, embora com um atraso, o que é uma boa notícia para todos nós", disse ele. No entanto, isso depende de saber se a Intel será capaz de fazer investimentos adicionais de bilhões de euros nos próximos dois anos.

A Intel precisa recuperar o equilíbrio

Antes, uma pioneira da indústria, a Intel agora se encontra excluída dos mercados de semicondutores mais lucrativos. Os chips de smartphones são desenvolvidos pela Apple, Qualcomm ou Google usando tecnologia da britânica Arm. A Nvidia domina os chips para software de IA como o ChatGPT no setor de placas de vídeo. A maioria desses semicondutores de alta tecnologia é produzida na Taiwan pela fabricante contratada TSMC.

A Intel está confinada ao negócio de alguns chips para centros de dados e PCs com Windows, mas até mesmo aqui a Qualcomm recentemente entrou com processadores Arm. O antigo líder do mercado também teve problemas com as novas gerações de chips várias vezes.

Gelsinger, que ingressou na Intel como especialista em viradas em janeiro de 2021, apresenta um plano ambicioso e caro de resgate. Seu objetivo não é apenas desenvolver chips internos bem-sucedidos, mas também se tornar competente na produção, permitindo que outras empresas escolham a Intel como sua fabricante contratada. Para isso, ele planeja separar as fábricas em uma unidade autônoma dentro da empresa e construir várias novas plantas, com subsídios governamentais substanciais. Gelsinger espera capitalizar os medos de escassez de chips devido a um possível conflito em torno da Taiwan. Sem os suprimentos da TSMC, os especialistas alertam que o Ocidente enfrentaria interrupções significativas. Em comparação, a escassez de semicondutores durante a pandemia do COVID-19 pareceria insignificante.

Alternativa: Fábricas nos EUA e na Europa. Isso envolveria investimentos e tempo substanciais, mas, se bem-sucedido, poderia trazer cerca de metade da produção de chips avançados para o Ocidente até o final desta década, afirmou Gelsinger em fevereiro. Como resultado, a Intel estaria mais firmemente enraizada nas cadeias de suprimento de chips ocidentais. Magdeburg faz parte desse plano.

No entanto, mesmo com o governo federal fornecendo 10 bilhões de euros para Magdeburg, ainda faltam 20 bilhões para financiamento. Além disso, a Intel deve cortar custos. A empresa relatou uma perda de um bilhão de euros no último trimestre, e os analistas esperam mais vermelho. Gelsinger anunciou planos para cortar cerca de 15.000 empregos, equivalente a 15% de sua força de trabalho, no início de agosto. Ele espera economizar mais de 10 bilhões de dólares até o final do ano.

Nos EUA, onde a Intel também está recebendo subsídios em bilhões de dólares, Gelsinger conseguiu uma vitória para sua estratégia de fabricação contratada. Ele anunciou que a Intel colaboraria com a divisão de nuvem da Amazon para co-desenvolver e fabricar um chip de IA.

O Parlamento Europeu pode fornecer assistência à Comissão enquanto eles navegam pelo uso dos fundos alocados para a Intel. Apesar da decisão da Intel de adiar a construção da fábrica em Magdeburg, o ministro-presidente de Saxônia-Anhalt e o ministro da Economia da Alemanha continuam a defender a instalação da Intel na Alemanha.

