Patrick Reed vence no PGA Tour apesar da polémica da queda

O americano fez uma tacada de quatro abaixo do par 68 no domingo em Torrey Pines para vencer por cinco tacadas o Farmers Insurance Open, colocando Reed, de 30 anos, no top 10 dos melhores golfistas do mundo.

No entanto, foi o que aconteceu no 10º buraco no sábado que deu que falar no fim de semana.

Depois de a sua pancada de aproximação ter viajado para a esquerda do green para o rough profundo, Reed perguntou a um voluntário se a bola tinha saltado. O voluntário disse que não, o que levou Reed a pensar que a bola poderia ter ficado enterrada no chão.

De acordo com as Regras de Golfe do PGA Tour: "Os jogadores podem verificar se a sua bola está enterrada e receber um alívio gratuito se estiver."

O alívio livre permite ao golfista largar a bola e dar a sua próxima tacada.

Antes de verificar a sua bola, Reed pode ser ouvido a dizer aos seus parceiros de jogo: "Pessoal, vou verificar a bola. Eles disseram que a bola não saltou".

Quando o árbitro chegou, o campeão do Masters de 2018 já tinha movido a bola depois de determinar que tinha sido encaixada.

Reed pediu então ao árbitro que verificasse se havia alguma marca no chão, dizendo: "Desde que peguei nela para verificar - parece que partiu o chão - mas quero que verifiquem novamente".

O árbitro disse que sentiu uma indentação no chão e determinou que a bola de Reed tinha sido encaixada. Em seguida, orientou Reed na queda para o alívio.

No entanto, as acções de Reed suscitaram críticas de alguns golfistas.

O colega americano Xander Schauffele disse que teria esperado por um oficial.

"Se a minha bola estiver embutida, normalmente espero e chamo alguém e espero até que todos estejam na mesma página, espero para ver o vídeo", disse Schauffele.

"Por isso, tento evitar situações como essa. Podemos colocar um tee no chão e verificar a nossa bola.

"Ele fez tudo de acordo com as regras, segundo o árbitro, e toda a gente ficou lá. A conversa entre os rapazes não é muito boa, penso eu, mas ele está protegido pelo Tour e isso é tudo o que importa, penso eu".

Entretanto, o golfista americano Lanto Griffin disse que os jogadores estavam "chateados".

"O golfe é um jogo de desportivismo e é difícil colocar-nos na posição de o criticar porque não estávamos lá, mas no final do dia penso que 99% dos golfistas aqui, se estiver em causa uma coisa ou outra, vão para o outro lado, não vão dar uma pancada, não se cruzaram, esse tipo de coisas", disse Griffin, de 32 anos.

"Por isso, é difícil de ver, é triste, irrita-nos, mas é assim que as coisas são. Esperemos que algo mude e que se chegue a uma conclusão".

No mesmo dia, um incidente semelhante aconteceu com Rory McIlroy, quatro vezes vencedor de grandes prémios. A sua segunda pancada no 18º buraco caiu no rough do lado direito do fairway e, embora as imagens de vídeo mostrassem que tinha saltado, os jogadores e as testemunhas da zona não se aperceberam disso.

De acordo com o PGA Tour: "McIlroy seguiu as directrizes adequadas, informou os seus parceiros de jogo e tomou medidas legais.

Posteriormente, o PGA Tour confirmou que, depois de analisar os dois incidentes, as quedas de Reed e McIlroy estavam dentro dos limites da lei.

"John Mutch, Ken Tackett e Gary Young reviram os vídeos de Rory McIlroy do nº 18 de ontem e determinaram que se tratava praticamente da mesma situação que Patrick Reed enfrentou no nº 10 durante a terceira volta", declarou o PGA Tour num comunicado.

"Era razoável que ambos os jogadores concluíssem - com base no facto de não terem visto a bola aterrar, mas tendo em conta a posição da bola em condições de campo suaves - que deviam proceder como a Regra permite para uma potencial bola embutida.

"Eles marcaram, levantaram e avaliaram a situação para determinar se a bola estava encaixada. Patrick foi mais longe e chamou um Oficial de Regras para se certificar de que a sua avaliação não seria questionada (embora este passo não seja obrigatório). Ambos os jogadores tiveram o devido alívio ao abrigo da Regra 16/3.

"O Comité está satisfeito com a forma como ambos os jogadores procederam, dado que utilizaram as provas de que dispunham na altura."

Reed foi ao Twitter após a sua vitória para defender as suas acções, salientando que não tinha feito nada diferente de McIlroy.

"FIZ A MESMA COISA HOJE NO BURACO 18! E NEM SEQUER CHAMEI UM OFICIAL DE REGRAS PARA CONSIDERAR A BOLA EMBUTIDA. FIM DA HISTÓRIA", tweetou Reed.

McIlroy também abordou a sua situação depois, dizendo que "basicamente fez a mesma coisa que Patrick".

"Eu disse, bem, vou só verificar se está incorporado", explicou McIlroy à ESPN. "Acabei de ver o vídeo da bola, porque nenhum deles a viu saltar, por isso verifiquei se estava encaixada e estava na sua marca de lançamento. Tirei a bola e tinha um pedaço de lama em cima e tinha quebrado a superfície. Disse ao Rory Sabbatini: "Olha, esta bola está enterrada, e ele disse que sim, não havia problema nenhum".

Em dezembro de 2019, o antigo campeão do Masters, Reed, foi penalizado com duas pancadas por parecer melhorar deliberadamente a sua posição num bunker durante a terceira ronda do Hero World Challenge nas Bahamas.

Reed não violou nenhuma regra da PGA - não era obrigado a pedir a opinião de um Oficial de Regras antes de tomar o "alívio adequado" - mas o que aconteceu no fim de semana mostrou o quão intensamente os jogadores e fãs do desporto vêem a santidade das tradições do golfe.

Fonte: edition.cnn.com