Patrick Mahomes faz o papel de "Grim Reaper" quando os Kansas City Chiefs derrotam os Buffalo Bills numa batalha épica no prolongamento

Vimos dois grandes quarterbacks da próxima geração em exibição no Arrowhead Stadium, quando o QB Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, e o QB Josh Allen, do Buffalo Bills, fizeram uma clínica absoluta na noite de domingo em um épico confronto da rodada de divisão da AFC nos playoffs da NFL.

Mahomes marcou um touchdown para Travis Kelce no prolongamento e os Chiefs acabaram por vencer os Bills por 42-36, depois de um encontro que teve muitas reviravoltas.

O jogo culminou com um final louco, com 25 pontos extraordinários marcados no último minuto e 54 segundos do tempo regulamentar.

A apenas 13 segundos do fim e com os Chiefs a perder por três pontos, parecia implausível que Kansas City conseguisse voltar ao jogo.

Mas o técnico do Chiefs, Andy Reid, tinha algumas palavras de inspiração para Mahomes.

"Quando a situação estiver difícil, seja o Grim Reaper e vá em frente", disse Reid a Mahomes antes da última jogada do jogo. "E ele fez isso. Ele fez com que todos à sua volta melhorassem, o que ele faz muito bem e, sabe, ele faz isso sem esforço. Quando as coisas ficam difíceis, ele vai estar lá a lutar e os jogadores apreciam isso."

E com as palavras a soar nos seus ouvidos, o jogador de 26 anos conseguiu colocar a sua equipa em posição para um remate de 49 jardas de Harrison Butker que empatou o jogo.

Na prorrogação, o cara ou coroa foi o fator decisivo, já que o Bills e Allen nunca mais voltaram ao campo, e o Chiefs avançou até o fim do campo antes do touchdown de Kelce.

Mas o jogo será lembrado como um dos maiores da história da NFL, e com dois dos melhores jovens quarterbacks da liga no comando, pode ser um confronto que veremos várias vezes nos próximos anos.

"Foi um jogo e tanto", disse Mahomes a Tracy Wolfson, da CBS, depois do jogo. "Quero dizer, 17, Josh (Allen), jogou muito bem, perdoe-me a linguagem. Quero dizer, foi um grande jogo entre duas grandes equipas de futebol e, no final do dia, tipos como Tyreek (Hill) e Travis (Kelce) fizeram as jogadas que nos fizeram ganhar o jogo."

Os Chiefs vão receber o Cincinnati Bengals no jogo do campeonato da AFC no próximo fim de semana, depois de o Bengals ter vencido o Tennessee Titans, primeiro classificado da AFC, no sábado.

Um encontro de tirar o fôlego

Mahomes já é um campeão da Super Bowl e Allen é uma superestrela em ascensão - as esperanças eram grandes para um tiroteio entre as duas equipas.

E desde o primeiro minuto, não desiludiu. Os Bills percorreram metodicamente o campo na primeira posse de bola para marcar um touchdown, mas os Chiefs responderam logo a seguir.

As defesas de ambas as equipas resistiram durante as posses seguintes, mas, mais uma vez, ambos os ataques marcaram touchdowns e foram para o intervalo empatados 14-14.

O placar foi retomado logo após o intervalo, com o Kansas City a marcar um golo de campo, antes de Mecole Hardman passar pela defesa do Buffalo e marcar um touchdown para aumentar a vantagem.

Mas um excelente passe para touchdown de 75 jardas de Allen para Gabriel Davis fez com que a equipa da estrada voltasse ao jogo.

No entanto, o placar ficou louco no quarto período.

Um touchdown de 27 jardas do Bills para Davis na quarta e 13 e uma conversão de dois pontos subsequente deram ao Buffalo uma vantagem de três pontos a apenas 114 segundos do fim.

Mas, momentos depois, um passe curto de Mahomes para Hill foi desviado 64 jardas para a casa pelo wide receiver eletricamente rápido, mais uma vez dando a liderança aos Chiefs.

Mais uma vez, Allen voltou a disparar, desta vez precisando de apenas oito jogadas e 49 segundos para levar sua equipe a 75 jardas para conectar com Davis e recuperar a vantagem a poucos segundos do fim.

Foi o quarto touchdown de Davis na noite e, no processo, ele se tornou o primeiro jogador na era do Super Bowl com mais de 200 jardas recebidas e quatro ou mais touchdowns recebidos num jogo de playoffs.

Faltando apenas 13 segundos para o fim do jogo e a partir de sua própria linha de 25 jardas, Mahomes conectou Hill em 19 jardas e Kelce em 25 jardas para marcar o gol de empate no final do tempo.

E na prorrogação, Mahomes não deu a Allen a oportunidade de sair do banco, fazendo nove jogadas e percorrendo 75 jardas para levar o Chiefs ao seu quarto jogo consecutivo no campeonato da AFC.

O astro do Kansas City passou para 378 jardas e marcou três touchdowns, além de correr para mais 69 jardas e marcar um gol. Enquanto isso, Allen teve 329 jardas de passe e quatro touchdowns, além de ter feito algumas corridas importantes para manter as jogadas em andamento.

"Estar neste momento, neste jogo, contra aquela equipa, fazer uma jogada para sair de um jogo no Arrowhead, vou lembrar-me deste jogo para o resto da minha vida", disse Mahomes.

"Foi definitivamente especial ganhar um jogo como este no Arrowhead. Obviamente, o Super Bowl foi provavelmente o primeiro para mim, mas este está mesmo lá em cima. Conseguir voltar algumas vezes, marcar pontos quando precisávamos, marcar touchdowns, chegar ao alcance de um field goal, vou lembrar-me para sempre."

Um final insatisfatório

O jogo de domingo à noite foi, sem dúvida, um dos melhores da temporada, mas seu final deixou alguns um pouco insatisfeitos.

Os Chiefs ganharam o sorteio da prorrogação, o que significa que receberiam o pontapé inicial no início dos 10 minutos extras.

De acordo com as regras da NFL, se a equipa que receber a bola primeiro marcar um touchdown, o jogo termina. Se a equipa que recebe a bola primeiro marcar um golo de campo, a equipa adversária tem a oportunidade de marcar o seu próprio golo de campo ou um ensaio.

Portanto, como Mahomes e os Chiefs conseguiram marcar um touchdown na primeira posse de bola do prolongamento, não chegámos a ver Allen e o ataque elétrico dos Bills responder.

O regulamento não agradou a alguns fãs no Twitter, com alguns chamando-o de "a pior regra nos esportes".

O recetor Amon-Ra St. Brown, do Detroit Lions, também se manifestou: "Grande jogo de ambas as equipas, mas as regras do prolongamento têm de mudar! Nenhuma moeda ao ar deveria ter tanto poder".

Mas no rescaldo da derrota desoladora, Allen não culpou as regras.

"As regras são o que são, e não me posso queixar disso, porque se fosse ao contrário, também estaríamos a festejar", disse. "Por isso, as coisas são o que são nesta altura. Não fizemos jogadas suficientes esta noite."

Fonte: edition.cnn.com