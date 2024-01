Patrick Mahomes e Jalen Hurts serão os primeiros quarterbacks negros a defrontarem-se na Super Bowl

Os quarterbacks negros já participaram e ganharam o Super Bowl no passado, mas nunca houve dois quarterbacks negros começando para cada lado.

Mahomes, que se tornou o terceiro quarterback negro a ganhar o Super Bowl em 2020, tem como objetivo se tornar o primeiro quarterback negro na história da NFL a ganhar vários Super Bowls, enquanto o quarterback do Eagles Hurts pode se tornar o quarto quarterback negro a ganhar o Troféu Lombardi.

Doug Williams foi o primeiro quarterback negro a começar e ganhar o Super Bowl, levando o então Washington Redskins à vitória em 1988, e foi seguido por Russell Wilson para o Seattle Seahawks em 2014 e Mahomes em 2020, enquanto outros começaram e perderam o grande jogo.

Mahomes superou uma lesão no tornozelo para inspirar sua equipe a uma vitória de 23-20 no Campeonato AFC contra o Cincinnati Bengals no domingo.

Claramente lutando contra a dor, o jogador de 27 anos teve um desempenho inspirado, lançando para 326 jardas e dois touchdowns.

"Acho que não temos charutos, mas estaremos prontos para o Super Bowl", disse Mahomes à CBS depois do jogo, sem querer se empolgar muito.

No início do dia, Hurts, o quarterback dos Eagles, ultrapassou Cam Newton no que toca ao maior número de touchdowns numa única época por um quarterback, ao levar a sua equipa a vencer os San Francisco 49ers por 31-7.

"Não sei bem como me sentir, para ser sincero", disse ele aos repórteres depois de chegar ao Super Bowl.

"Trabalhamos muito para nos colocarmos nesta posição e estou eternamente grato. Só Deus sabe as coisas que cada indivíduo desta equipa foi capaz de superar para que nos juntássemos como equipa e fizéssemos algo especial como grupo.

"Isso é o mais importante. Quero sempre ir para o campo e dar o meu melhor, independentemente do que se esteja a passar, porque não quero desiludir quem está ao meu lado."

A Super Bowl LVII terá lugar a 12 de fevereiro.

Fonte: edition.cnn.com