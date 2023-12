Patrick Mahomes diz que Taylor Swift agora faz parte do "Reino dos Chiefs

"Para nós, houve algumas piadas aqui e ali no início, mas ela agora faz parte do Chiefs Kingdom. Ela faz parte da equipa", disse Mahomes a Nate Burleson no programa "CBS Mornings".

"É legal que ela tenha abraçado Brittany (esposa de Mahomes), e eles construíram uma amizade também. Para mim, é apenas o Travis, pá. Ele tem a sorte de estar com uma grande rapariga e uma grande mulher".

A revelação pública da relação de Swift e Kelce tornou-se um dos momentos mais marcantes da cultura pop deste ano, capturando a imaginação dos fãs da NFL e dos Swifties.

Swift, recentemente nomeada Pessoa do Ano pela Time, apareceu num jogo dos Chiefs em setembro, depois de semanas de especulação de que os dois estavam a namorar, altura em que Mahomes disse que a equipa deixou Kelce em paz.

"No início, toda a gente se manteve afastada, deixando-o fazer o que estava a fazer. E depois ele começou a trazer a Taylor para perto de si quando se apercebeu de como ela é uma pessoa fixe", acrescentou.

A relação entre Swift e Kelce também permitiu ao quarterback duas vezes vencedor do Super Bowl comparar notas com outra pessoa no topo da sua profissão.

"Tem sido fixe interagir com ela, porque ela é a melhor na sua profissão", disse Mahomes. "Só de ver como ela dirige e se torna isso ... Agora eu tenho uma visão em primeira mão através dos olhos de Brittany e Travis.

Desde então, Swift apareceu em vários jogos dos Chiefs, já que os atuais campeões do Super Bowl passaram por uma temporada frustrante, ficando em terceiro lugar na Conferência de Futebol Americano (AFC) com um recorde de 9-5.

O próximo jogo dos Chiefs será no dia de Natal, quando receberão os Las Vegas Raiders no Arrowhead Stadium.

