Passageiros de cruzeiros regressam ao porto de Charleston e descobrem que os seus carros ficaram inundados

"Fomos obrigados a descobrir que os nossos carros não pegavam e estavam totalmente destruídos", disse a passageira Stephanie Royal, que estava no cruzeiro de quatro noites com o marido, Wesley. Ela disse que os passageiros não receberam nenhum aviso sobre o que enfrentariam no retorno, que foi adiado em cerca de seis horas.

O centro de Charleston registou um recorde de precipitação durante o fim de semana, com cerca de 10 cm no domingo. A chuva recorde, combinada com ventos fortes que empurraram a água para terra, causou inundações generalizadas em Charleston no domingo.

No início, tudo parecia bem quando os passageiros do cruzeiro regressaram na segunda-feira. O sol brilhava e os parques de estacionamento estavam limpos. A companhia de cruzeiros e os funcionários do porto que os Royals encontraram não disseram nada sobre os carros quando desembarcaram, disse ela.

"Só quando chegámos aos nossos carros é que as pessoas se aperceberam que eles não estavam a arrancar", disse Royal. Ao abrirem os veículos, viram indícios de inundação.

O Chevy Equinox do casal ficou destruído, disse Royal, e foi enviado para o estaleiro de salvamento na sexta-feira.

"Lamentamos que alguns dos veículos dos nossos hóspedes estacionados no parque do porto tenham sido afectados pela recente tempestade", afirmou a Carnival num comunicado, dirigindo perguntas aos funcionários do parque. "Ajudámos de algumas formas onde pudemos, por exemplo, ajudando os hóspedes a contactar as suas seguradoras, mas, em última análise, esta não era a nossa instalação."

A CNN contactou a Autoridade Portuária da Carolina do Sul para obter mais informações. A Autoridade Portuária não respondeu imediatamente, mas forneceu uma declaração à WCIV, afiliada da CNN.

"A equipa da South Carolina Ports trabalhou em estreita colaboração com os passageiros para prestar assistência desde o momento em que chegaram até ao momento em que o último passageiro deixou o terminal", refere a declaração fornecida à WCIV, acrescentando que foram fornecidos relatórios policiais para os passageiros entregarem às suas companhias de seguros e que o pessoal ajudou a chamar empresas de reboque e a encontrar transporte para hotéis próximos.

"Embora a SC Ports não assuma a responsabilidade por veículos ou bens pessoais deixados nas áreas de estacionamento de passageiros, estamos empenhados em continuar a apoiar os nossos valiosos clientes de cruzeiros", refere o comunicado.

Num aviso que a Royal partilhou com a CNN, enviado pela Carnival Cruise Line em nome da Autoridade Portuária da Carolina do Sul, a SC Ports afirmou: "O caminho da tempestade não era certo até depois de o Carnival Sunshine ter partido na sua viagem e provou ser maior do que o previsto; mesmo o Serviço Nacional de Meteorologia subestimou a altura da maré em mais de 2 pés".

A Autoridade Portuária disse que estava a creditar as taxas de estacionamento aos passageiros, reconhecendo que muitos também tinham incorrido em custos adicionais.

Royal disse que ela e seu marido foram informados na segunda-feira que a Autoridade Portuária não poderia ajudá-los com transporte e reboque. Eles usaram um aplicativo de compartilhamento de carona para chegar ao aeroporto para alugar um carro para sua viagem de quatro horas e meia para casa em Brevard, Carolina do Norte - despesas que adicionaram cerca de US $ 700 à sua viagem. Estão a tentar ser reembolsados pela companhia de seguros.

A maior frustração de Royal é a falta de comunicação - e ela gostaria que as autoridades deixassem claro aos passageiros que estacionam nesses lotes que esse tipo de inundação é possível.

"Se o capitão tivesse comunicado com a Autoridade Portuária e nos tivesse informado a todos no barco sobre o que aconteceu antes de chegarmos ao parque de estacionamento", disse Royal, "teria sido muito benéfico".

O cruzeiro em si não foi fantástico, disse Royal. "Do início ao fim, o tempo estava terrível."

Este não é o primeiro cruzeiro nas Bahamas esta semana afetado pelo mau tempo. Outro cruzeiro no MSC Meraviglia que estava programado para navegar para as Bahamas foi redireccionado para a gelada Nova Inglaterra e Canadá, para grande desânimo de alguns passageiros.

Sara Smart, Caroll Alvarado, Mary Gilbert, Elizabeth Wolfe e Robert Shackelford, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com