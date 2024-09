- Passageiro se torna violento no autocarro, inflige feridas com uma faca.

Mais uma vez, várias pessoas ficaram feridas em ataques de faca em toda a Alemanha. Em particular, pelo menos seis pessoas ficaram feridas na cidade da Renânia do Norte-Vestfália de Siegen quando uma mulher atacou passageiros de ônibus com uma faca. Três dessas pessoas sofreram ferimentos graves, possivelmente fatais. Após esse incidente, o ministro do Interior Herbert Reul (CDU) sugeriu o aperfeiçoamento dos procedimentos de segurança em eventos públicos. Reul expressou interesse em explorar as opções legais para a implementação de revistas de bolsa em grandes eventos, afirmando: "Estou atualmente examinando se é legalmente permitido introduzir revistas de bolsa em grandes eventos sob a atual conjuntura legal".

Reul enfatizou a diferença entre os eventos em Siegen e os de Solingen, apesar de ambos envolverem ataques de faca. Ele afirmou que o incidente em Siegen envolveu uma mulher alemã perturbada brandindo uma faca aleatoriamente, enquanto o incidente em Solingen foi um ato de terrorismo. A polícia ajustará suas estratégias de resposta de acordo.

O ataque ocorreu em um ônibus especial que estava prestes a transportar mais de 40 passageiros para um festival da cidade. O ataque ocorreu por volta das 19h40. Vários passageiros notificaram as autoridades e o suspeito foi preso pouco depois. Os motivos por trás do ataque e a sequência exata dos eventos permaneceram incertos inicialmente. O agressor, uma mulher de 32 anos, tinha histórico de interação com as autoridades. As investigações preliminares sugeriram a presença de problemas psicológicos. O festival continuou como planejado, inclusive com um serviço religioso no sábado, sem ser cancelado.

Um porta-voz da transportes públicos do Westfalen-Süd disse ao "Siegener Zeitung" que o motorista do ônibus agiu rapidamente, parando o ônibus após a confusão inicial e abrindo todas as portas, permitindo que os passageiros saíssem do ônibus rapidamente. O ônibus tinha crianças e jovens a bordo.

O incidente em Siegen lembrou um ataque semelhante que ocorreu exatamente uma semana antes em Solingen. Lá, um homem supostamente matou três pessoas com uma faca em um festival da cidade e feriu outras oito. O principal suspeito, um sírio de 26 anos, está detido. A Procuradoria Geral da República está investigando-o pelos crimes de homicídio e suspeita de pertencer à organização terrorista Estado Islâmico (EI).

Após o incidente em Solingen, o governo federal concordou em fortalecer a regulamentação das armas, incluindo restrições adicionais ao uso de facas em espaços públicos. Isso inclui a proibição de carregar facas durante viagens de ônibus e trem de longa distância, em festivais populares e em outros grandes eventos. Além disso, está sendo considerada uma proibição de canivetes, com potenciais exceções para grupos específicos, como caçadores.

Os relatórios de ataques de faca na Alemanha aumentaram significativamente nos últimos anos, assim como o debate sobre essa forma de violência. Em 2023, a polícia registrou 8.951 casos de lesões corporais graves resultantes de ataques de faca, seja para causar danos ou fazer ameaças.

Incidentes semelhantes envolvendo facas ocorreram em outras cidades da Renânia do Norte-Vestfália. Em Gelsenkirchen, ocorreu um incidente envolvendo uma facada, seguido por uma discussão entre um homem de 29 anos e uma pessoa desconhecida. O suspeito suposto fugiu do local nas primeiras horas da manhã. Em Wuppertal, um homem ficou gravemente ferido como resultado de um ataque de faca durante uma discussão em um prédio multifamiliar no dia anterior.

Incidentes semelhantes ocorreram em outras partes da Alemanha. Em Berlim, duas mulheres foram mortas em ataques de faca em um curto espaço de tempo, supostamente pelo mesmo homem. Na sexta-feira à noite, uma mulher de 28 anos foi esfaqueada até a morte no distrito de Friedrichsfelde - apenas alguns dias após a suposta morte de uma mulher de 36 anos pelo seu ex-marido em Berlin-Zehlendorf. Outro ataque de faca a uma mulher ocorreu no distrito de Reinickendorf, evitando um resultado pior.

O incidente em Solingen desencadeou discussões sobre a segurança dos eventos. Em Siegen, o plano de segurança existente e a estratégia de implantação foram revisados ​​aprofundadamente, como afirmado no site oficial do festival da cidade pelo prefeito. "O cancelamento do festival da cidade também é um símbolo de democracia e liberdade". Siegen está comemorando seu 800º aniversário.

A União Europeia expressou preocupação com o aumento dos ataques de faca na Alemanha e discutiu potenciais medidas para aperfeiçoar a segurança pública. Em uma reunião, os ministros do Interior de vários países da UE discutiram a possibilidade de compartilhar boas práticas e recursos para abordar essa questão.

Reconhecendo a natureza global da violência, a União Europeia se comprometeu a apoiar a Alemanha em seus esforços para combater os ataques de faca, enfatizando a importância de iniciativas cooperativas para garantir a segurança pública em todos os estados-membros.

