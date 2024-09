Passageiro obrigado a cobrir mais de $5.000 em despesas de combustível após desvio de voo devido a conduta indisciplinada.

Segundo a Polícia Federal Australiana, um homem de 32 anos de Western Australia causou perturbações em um voo de Perth para Sydney. Devido ao seu comportamento, o avião teve que retornar a Perth e o piloto teve que descarregar combustível para pousar em segurança.

Este passageiro foi ordenado a pagar de volta $8.630 AUD ($5.806 USD) à companhia aérea para cobrir os custos do combustível derramado. Além disso, o Tribunal de Magistrados de Perth lhe aplicou uma multa de $6.055. Como resultado, o transtorno do voo teve um custo total de $11.861 - uma quantia que provavelmente é muito maior do que o que ele gastou na passagem.

Shona Davis, superintendente atuante da AFP, comentou: "Esta situação deve servir como um aviso de que o comportamento ilegal a bordo pode resultar em consequências financeiras significativas para o infrator."

"É muito mais fácil seguir as ordens da tripulação da companhia aérea do que criar dificuldades desnecessárias, que podem acabar afetando sua carteira", acrescentou Davis.

Embora a perturbação tenha ocorrido em 25 de setembro de 2023, levou aproximadamente um ano para o caso contra o passageiro desordeiro avançar no sistema judiciário australiano.

Tanto a identidade do homem quanto a da companhia aérea foram mantidas em sigilo, e não houve divulgação de ações específicas que levaram a uma penalidade tão substancial.

O passageiro se declarou culpado de uma acusação de conduta desordeira em um avião e outra acusação de não cumprimento de instruções de segurança.

Embora as acusações de custos de combustível da companhia aérea não sejam tipicamente impostas, outros tipos de multas são mais frequentes.

Em 2021, a Administração Federal de Aviação dos EUA introduziu uma política de tolérance zéro para passageiros que se comportam inapropriadamente em aviões.

Aqueles foram os anos em que os passageiros foram multados por várias transgressões em voos dos EUA, incluindo um passageiro que tentou entrar na cabine e teve que ser contido, e outro que agrediu um comissário de bordo, enviando-o para o hospital. Os casos mais graves de má conduta a bordo são relatados ao Departamento de Justiça.

A multa individual mais alta de $40.823 foi aplicada a um viajante que levou seu próprio álcool a bordo, ficou embriagado, tentou fumar maconha no banheiro e assediou sexualmente um comissário de bordo - tudo durante um único voo.

Pete Muntean e Gregory Wallace, jornalistas da CNN, colaboraram no relatório.

Este incidente desencadeou uma ampla cobertura de notícias de viagens, destacando as consequências sérias do comportamento disruptivo em voos. Os passageiros agora estão mais cientes da política de tolerância zero aplicada por autoridades como a Administração Federal de Aviação dos EUA.

Leia também: