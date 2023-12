Passageiro multado em 1 874 dólares depois de terem sido encontrados dois McMuffins não declarados na bagagem

O viajante anónimo foi multado em 2.664 dólares australianos (1.874 dólares) depois de terem sido encontrados na sua bagagem dois McMuffins de ovo e salsicha de carne de vaca e um croissant de fiambre não declarados, à chegada ao aeroporto de Darwin, no Território do Norte, na semana passada.

O incidente ocorreu dias depois de as autoridades australianas terem adotado novas e rigorosas regras de biossegurança, após um surto de febre aftosa na Indonésia se ter propagado a Bali, um destino popular para os turistas australianos.

O Departamento de Agricultura, Pescas e Florestas da Austrália afirmou que um cão detetor de biossegurança, chamado Zinta, detectou na mochila do passageiro uma "série de produtos de risco não declarados", incluindo os produtos de fast food.

"Esta será a refeição Maccas mais cara que este passageiro alguma vez terá", afirmou Murray Watt, ministro da Agricultura, Pescas e Florestas, num comunicado.

"Esta multa é o dobro do custo de uma passagem aérea para Bali, mas não tenho qualquer simpatia por pessoas que optam por desobedecer às rigorosas medidas de biossegurança da Austrália, e as recentes detecções mostram que serão apanhadas."

Medidas rigorosas de biossegurança

A declaração prossegue confirmando que o passageiro recebeu "um aviso de infração de 12 unidades por não ter declarado potenciais artigos de alto risco de biossegurança e ter fornecido um documento falso e enganador". Os produtos apreendidos devem ser testados para a febre aftosa antes de serem destruídos.

"A Austrália está livre da febre aftosa e queremos que continue assim", acrescentou Watt.

No mês passado, o governo federal executivo da Austrália anunciou um pacote de biossegurança de 9,8 milhões de dólares, com novas medidas introduzidas em todas as fronteiras do país, incluindo tapetes higiénicos para os pés em todos os aeroportos internacionais e cães de biossegurança estacionados nos aeroportos de Darwin e Cairns, depois de a doença altamente contagiosa se ter começado a propagar através do gado na Indonésia.

Os peritos estimam que um surto na Austrália poderia provocar um impacto económico de até 80 mil milhões de dólares.

"Os viajantes que chegam da Indonésia estarão sujeitos a um controlo de biossegurança muito mais rigoroso devido à presença de febre aftosa na Indonésia", lê-se num comunicado divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas em 19 de julho.

"Não declarar os riscos de biossegurança significará uma violação das leis de biossegurança da Austrália, e quem for encontrado em violação poderá receber um aviso de infração de até $2.664.

"Os viajantes que entrem na Austrália com vistos temporários podem ver os seus vistos cancelados e, nesse caso, ser-lhes-á recusada a entrada na Austrália."

Embora a febre aftosa seja relativamente inofensiva para os seres humanos, provoca bolhas e lesões dolorosas na boca e nas patas de animais fendidos, como bovinos, ovinos, suínos, caprinos e camelos, impedindo-os de comer e causando claudicação grave e morte em alguns casos.

A doença pode ser transmitida por animais vivos, na carne e nos produtos lácteos, bem como no vestuário, calçado ou mesmo na bagagem de pessoas que tenham estado em contacto com animais infectados.

"O impacto sobre os agricultores se a febre aftosa se instalar é demasiado devastador para ser sequer contemplado", disse Fiona Simson, presidente da National Farmers' Federation, à CNN no mês passado.

"Mas não se trata apenas de agricultores. Eliminar 80 mil milhões de dólares do PIB da Austrália seria um desastre económico para todos".

Imagem de topo: Ministério da Agricultura, Pescas e Florestas

Hilary Whiteman, da CNN, também contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com