Passageiro clandestino de avião em estado crítico em Paris

A pessoa encontrava-se em estado de risco de vida e estava a ser tratada num hospital próximo, disse a fonte.

O avião vinha da cidade de Oran, no oeste da Argélia, a duas horas e meia de voo de Paris.

Os passageiros clandestinos que se encontram nas casas das rodas e nos porões de carga não pressurizados dos aviões podem enfrentar temperaturas entre 50 graus Celsius negativos (58 graus Fahrenheit negativos) e 60 graus Celsius negativos (76 graus Fahrenheit negativos), bem como falta de oxigénio.

Em 2019, o corpo de um presumível passageiro clandestino caiu a centenas de metros de um avião que sobrevoava o sudoeste de Londres, aterrando no jardim da casa de um homem, por pouco não o atingindo enquanto este tomava banho de sol.

Em 2015, o corpo de um passageiro clandestino de um voo da British Airways de Joanesburgo para Heathrow aterrou numa loja em Richmond, no sudoeste de Londres. Um segundo passageiro clandestino sobreviveu às 10 horas de voo e foi encontrado no trem de aterragem do avião.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com