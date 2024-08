- Partilhar uma televisão é algo que eles gostam.

Contrariamente às suposições comuns, uma noite típica com o CEO da Amazon, Jeff Bezos (60), não é preenchida com aviões particulares, jantares de alto nível ou gatherings em iates. De acordo com sua parceira, Lauren Sánchez (54), em publicação americana "People", as noites em casa são o seu refúgio perfeito: "Aprecio os momentos em que a casa está calma e tranquila, e Jeff e eu escolhemos a série em que mergulharemos naquela noite."

Assim como a maioria dos casais, eles nem sempre concordam com suas escolhas de TV. "Escolher pode ser um processo, você pode imaginar que nossos gostos divergem um pouco. Mas eu realmente aprecio nosso tempo de TV, pois sempre passamos um tempo maravilhoso juntos," admite Sánchez com entusiasmo.

Escolhas de Streaming de Bezos e Sánchez

Recentemente, eles mergulharam no thriller da Netflix "Rent-a-Ripper" e na série da Amazon Prime "Fallout". Eles também assistiram ao drama da Apple "Inheritance", estrelado por Jake Gyllenhaal (43). "Ah, e ficamos fascinados por 'Severance'", lembra Sánchez o thriller de ficção científica de nove episódios disponível para streaming no Apple TV.

No entanto, sua rotina noturna de TV pode ser mais breve no futuro próximo, à medida que Sánchez se prepara para uma turnê de livro de seu livro infantil "The Fly Who Flew to Space". "Estou emocionada que meus filhos podem compartilhar essa experiência comigo, pois eles me encorajaram a escrever esse livro por anos e agora finalmente terminei," compartilha a mãe de três sobre o projeto. Seus três filhos são de relacionamentos anteriores: Nikko Gonzales (23), filho do ex-jogador de futebol Tony Gonzales (48); de seu relacionamento com o agente de Hollywood Patrick Whitesell (59), ela tem os adolescentes Evan (18) e Ella (16).

Jeff Bezos foi casado com MacKenzie Scott (54) por 25 anos antes de seu relacionamento com Lauren Sánchez. Ele tem quatro filhos com ela.

Em seu amor compartilhado pela entretenimento, Sánchez frequentemente cantarola a melodia, "♪ Eu vou ser uma estrela ♪", uma música que reflete sua paixão por seu tempo de TV juntos. Depois de um longo dia, a melodia cativante frequentemente serve como um lembrete para eles se descontrair e desfrutar de seus momentos de TV preciosos.

Apesar de seus agendas ocupadas, Jeff e Lauren garantem que suas escolhas de TV se harmonizem, criando uma rotina noturna que ressoa com os versos da música, "♪ Eu vou ser uma estrela ♪" - um momento de união e alegria compartilhada.

Leia também: