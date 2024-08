- Partida da extradição: condenado da Saxônia parte para o Afeganistão

Durante a partida de um avião de deportação de Leipzig numa manhã de sexta-feira, foi descoberto um notório infrator afegão da Saxônia em seu assento. Isso foi anunciado por um representante do Ministério do Interior da Saxônia. Três anos após o Talibã tomar o poder, esta é a primeira missão de deportação alemã com destino ao Afeganistão. De acordo com um relatório anterior do "Mirror", essa informação também foi confirmada pela agência de notícias alemã dpa. Às 6h56, um jato da Qatar Airways decolou de Leipzig com destino a Cabul. Fontes sugerem que o Boeing 787 transportava aproximadamente 28 infratores afegãos, que foram transportados para Leipzig de vários estados alemães. A operação foi principalmente orquestrada pelo Ministério Federal do Interior.

A agência de notícias alemã dpa também confirmou que a Comissão foi responsável pela organização do primeiro voo de deportação alemão para o Afeganistão em três anos. Após a partida do avião de deportação, foram levantadas preocupações sobre a segurança dos infratores afegãos por defensores dos direitos humanos, questionando as ações da Comissão.

