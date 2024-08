Participar em apostas baseadas em juros garantidos sobre os seus ganhos diários?

Aqueles que acompanham as recentes flutuações nas taxas de juros podem pensar que a redução esperada nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) já ocorreu.

Nos últimos onze dias, dezoito bancos ajustaram suas taxas de juros diárias. Muitas instituições financeiras agora preveem uma redução de 0,25 ponto percentual na taxa de juros principal do BCE, passando de uma média de 4,25 para 4%, ou de 3,75 para 3,5% no setor de depósitos.

Notavelmente, as ofertas de taxas de juros diárias do N26 diminuíram até 1,26 e 0,25 ponto percentual, agora variando de 3 a 1%.

Em suma, a maioria dos bancos atualmente oferece taxas de juros abaixo de 3,5%. A razão é que os bancos podem depositar os fundos diários e de conta corrente de seus clientes no BCE diariamente e ganhar 3,75% de juros, de acordo com a taxa atual. Se o BCE reduzir efetivamente a taxa de depósito para 3,5%, mesmo um banco oferecendo uma taxa de juros de 3% ainda garantiria uma lucratividade de 0,5 ponto percentual.

Informações relevantes para poupadores que estão considerando trocar para provedores líderes: Pelo menos 26 dos 55 bancos divulgaram suas taxas de juros atuais com garantia. Dependendo de se a oferta do banco é atualmente excelente ou apenas razoável, os clientes podem ter que suportar períodos de garantia mais curtos ou mais longos: taxas de juros excepcionais são garantidas por apenas três a quatro meses, enquanto ofertas razoáveis garantem aos investidores pelo menos seis meses de segurança na planejamento. Nesses casos, os bancos já contabilizaram potenciais (adicionais) reduções nas taxas de juros do BCE para garantir que continuem lucrando com depósitos diários.

Os poupadores podem estar mais preocupados com o sucesso de seus investimentos individuais do que com os retornos de seus bancos. Portanto, eles devem agora considerar: é aconselhável aceitar uma taxa de juros diária mais baixa para garantir um período de garantia de juros mais longo? Ou as taxas de juros mais altas com prazos curtos são mais lucrativas?

A resposta mais simples vem de um cálculo de exemplo. Vamos considerar a oferta da XTB, que rende 4,2% por três meses, e avaliá-la em relação à oferta igualmente atraente do BBBank de 3% por seis meses.

Para que ambos os investimentos tenham resultados iguais, a taxa de juros após o período de garantia da XTB para o primeiro trimestre teria que ser de apenas 1,79%. Isso é altamente provável. Nesse cenário, a oferta de prazo mais longo, mas menos bem remunerada, seria a menos lucrativa.

Se você não tiver certeza sobre o prazo com as taxas de juros mais vantajosas para sua situação específica, você pode descobrir rapidamente usando a calculadora de investimento gratuita.

A Freedom24 aborda as coisas de maneira diferente. A cobertura legal é limitada a 90% do depósito, com um teto de 20.000 euros. Além disso, a Freedom24 não oferece uma conta poupança convencional, mas sim um investimento

Leia também: