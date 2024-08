- Parte de ovelhas, parte de cabras - supostamente nascidas na neve

Há cerca de duas semanas, um animal incomum tem corrido por uma fazenda localizada perto de Glücksburg, nas margens do Fiordo de Flensburg. De acordo com a maioria das pessoas, Flumo parece ser uma mistura de carneiro e cabra - uma schiege. O animal tem pelagem branca com manchas marrons, idêntica à de Rune, uma cabra que divide um pequeno pasto com um grupo de carneiros há anos, atrás da casa da propriedade. Apenas um carneiro no rebanho tem pelagem escura.

O dono da fazenda, Dag, que prefere manter seu sobrenome em sigilo, considera a aparência de Flumo como uma clara indicação de que ele é, de fato, uma rara schiege. A textura da pele do animal é mais semelhante à de uma cabra do que à de um carneiro, e seus gritos e sons de cabra confirmam isso ainda mais.

Surpreendentemente, Dag descobriu que Selma, uma Moorschnucke, estava grávida quando sua filha lhe perguntou sobre um cordeiro cerca de duas semanas antes. Dag inicialmente acreditou que um cordeiro nascido de seu carneiro macho, Locke, era o jovem. No entanto, ao conhecer o recém-nascido, ele percebeu que Flumo não era descendente de Locke, mas de Rune. Como o Festival Flugmodus estava acontecendo nas instalações naquela época, o bebê cabra recebeu o nome Flumo.

Havia uma schiege nas notícias há dez anos

Carneiros e cabras pertencem à mesma subfamília de animais caprinos. Embora possuam conjuntos diferentes de cromossomos, com cabras tendo 60 e carneiros apenas 54, a criação entre os dois é incerta.

Vários anos atrás, um semelhante criatura chamou a atenção do país inteiro quando uma schiege nasceu no distrito de Göttingen. Na época, o Prof. Christoph Knorr, um cientista animal da Universidade de Göttingen, afirmou que a ocorrência de um cruzamento entre carneiro e cabra é extremamente rara. Ele acreditava que o animal de Göttingen era a única schiege cientificamente confirmada existente na época.

Até agora, Dag não realizou uma análise genética de Flumo. O custo é um fator significativo em sua decisão de não prosseguir com o exame. Ele já entrou em contato com a Universidade de Göttingen para obter mais informações.

Híbridos são comuns no reino animal

Quando diferentes espécies de animais se reproduzem e dão à luz descendência, esse fenômeno é conhecido como hibridização. A hibridização ocasional não é incomum, e muitos híbridos até passam por seleção, como mulas e hinnies, que resultam do cruzamento de um cavalo e um burro.

Às vezes, híbridos surgem inesperadamente. Há alguns anos, chamados ursos cappuccino fizeram manchetes no Zoológico de Osnabrück. Eles resultaram da manutenção de diferentes espécies de ursos na mesma jaula. Na época, acreditava-se que um urso polar e um urso marrom não poderiam produzir descendência. No entanto, eles o fizeram, levando à separação das espécies de ursos logo após o nascimento dos irmãos em 2004.

Híbridos também são comuns na vida selvagem. Por exemplo, ursos polares e grizzlies costumam se encontrar devido à mudança climática e às vezes até produzem descendência.

Flumo ficará com o rebanho

Flumo parece não ter consciência de sua natureza extraordinária. Ele geralmente fica perto de sua mãe, especialmente na presença de estranhos. Às vezes, ele pula nas costas dos outros carneiros, o que lembra Dag mais o comportamento de uma cabra.

Dag comenta que gostaria de manter o jovem bode misto enquanto o rebanho misto mantiver a harmonia. No entanto, podem haver complicações se Flumo crescer e começar a competir com Rune, que pode se tornar seu rival. Dag acrescenta: "Posso imaginar que Flumo pode ser uma história diferente e isso pode levar a conflitos". Mas só o tempo dirá, ele diz.

A comunidade científica tem se interessado pela existência de Schiegess desde o nascimento do primeiro em Göttingen há dez anos. Apesar de serem raras, a hibridização é um fenômeno comum no reino animal, levando à criação de espécies únicas como mulas e hinnies.

Flumo, sendo uma Schiege, acrescenta uma dinâmica interessante ao rebanho misto de Dag, lembrando alguns híbridos inesperados que podem surgir na vida selvagem, como ursos polares e grizzlies produzindo descendência devido à mudança climática.

