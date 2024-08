- Parte de ovelhas, parte de cabras - supostamente criadas nas condições de neve

Em uma área rural próxima a Glücksburg, nas proximidades do fiorde de Flensburg, pode haver uma criatura incomum vagando por aí. O camponês Dag, que prefere usar apenas seu primeiro nome, suspeita que Flumo possa ser uma criatura híbrida - um geep, resultado do acasalamento de uma ovelha e uma cabra. O jovem macho, com seu pelo branco marcado por manchas marrons, se parece notavelmente com Rune, a cabra que viveu ao lado de um grupo de ovelhas no campo atrás da casa de Dag por anos. No entanto, o único carneiro desse rebanho tem pelo escuro.

Essa semelhança física e os ocasionais balidos de cabra de Flumo fazem Dag acreditar que isso pode ser um geep raro. A textura e a estrutura do pelo são mais parecidas com as de uma cabra do que com as de uma ovelha.

Cabras e ovelhas pertencem à mesma subfamília animal, os caprinos, mas têm composição genética distinta. As cabras têm 60 cromossomos, enquanto as ovelhas têm apenas 54, o que torna o cruzamento um pouco difícil devido à incompatibilidade cromossômica.

Um geep causou grande alvoroço na Alemanha há uma década, quando um foi descoberto no distrito de Göttingen. O professor Christoph Knorr, da Universidade de Göttingen, afirmou que a ocorrência de um híbrido de ovelha e cabra é extremamente rara. O geep de Göttingen, na época, parecia ser o único conhecido e autenticado cientificamente no mundo.

Os custos têm impedido Dag de fazer a análise genética de Flumo até agora, mas sua curiosidade permanece aguçada. Ele já entrou em contato com o professor Christoph Knorr e a Universidade de Göttingen, expressando seu interesse no assunto. Enquanto Flumo se dar bem com Rune, Dag espera poder manter o jovem geep sob seus cuidados.

