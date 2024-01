Parque da Flórida dá nome apropriado a jacaré sem a metade superior da mandíbula

E a inspiração vem de um êxito da música country com décadas de existência sobre uma bela rival romântica.

"Jawlene", cujo nome vem da canção de Dolly Parton "Jolene", de 1973, continua a receber tratamento isolado dos outros animais de Gatorland. A jacaré fêmea ganhou cerca de 0,3 gramas, ou 0,01 onças, de acordo com a coordenadora de enriquecimento de crocodilianos Savannah Boan.

Gatorland, que recebeu o jacaré no início deste mês, escolheu Jawlene de uma lista de nomes enviados por frequentadores do parque e fãs do réptil viral, disse o CEO do parque, Mark McHugh, no vídeo.

McHugh também partilhou que Jawlene atingiu um novo marco na quarta-feira ao comer dois ratos completamente sozinha, usando a parte de trás da língua.

O parque tem estado a conversar com fabricantes de próteses animais e humanas sobre uma potencial prótese do maxilar superior para Jawlene, mas decidiu adiar enquanto o jacaré se sente confortável no seu novo ambiente e ganha mais peso, acrescentou McHugh.

"Este pequeno jacaré é um tesouro absoluto", disse ele.

