Parlamentares do Reino Unido expressam sentimentos desagradáveis sobre as analogias do Holocausto

O governo do Reino Unido planeja ampliar a proibição de fumar ao ar livre, mas nem todos estão de acordo. A deputada galês Esther McVey causou polêmica ao comparar essa proposta ao Holocausto. McVey usou uma frase arrepiantes do pastor alemão Martin Niemöller para fazer seu ponto. A frase destaca: "Quando eles vieram buscar os fumantes, eu não falei nada, eu não era fumante."

O Board of Deputies of British Jews rotulou a declaração de McVey como "nojenta" e "chocantemente desligada". Como a "Ministra do Senso Comum" no antigo gabinete do primeiro-ministro Rishi Sunak, foi provocadora e desnecessária.

Muitas pessoas, incluindo o Ministro da Saúde Wes Streeting, pediram a McVey para remover a postagem. Eles ficaram decepcionados que até mesmo seu próprio Partido Conservador defendia regulamentações anti-tabagismo mais rigorosas em seu manifesto. McVey permaneceu inabalável e manteve sua posição em uma postagem subsequente, afirmando que não seria silenciada por "guerreiros da justiça social" que distorciam suas intenções.

McVey explicou que suas observações eram uma analogia: "Pessoas que restringem liberdades começam com alvos fáceis." Recentemente, o novo primeiro-ministro Keir Starmer confirmou que sua administração está considerando ampliar a proibição de fumar ao ar livre. Relatórios sugerem que fumar pode ser proibido em jardins de cerveja, instalações esportivas próximas e hospitais, além de pequenos parques. Associações de hospitalidade criticaram fortemente os planos, alertando que isso poderia significar o fim dos tradicionais pubs britânicos.

A comparação de McVey da proposta de proibição de fumar ao Holocausto gerou uma ampla crítica. A Holocaust Memorial Day Trust também condenou a declaração de McVey, enfatizando a importância de não banalizar atrocidades históricas para ganho político.

