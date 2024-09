Parece que o incidente da Red Bull pode não ser o ponto mais baixo ainda.

O Grande Prêmio do Azerbaijão resultou em uma vitória para a McLaren e uma decepção para a Red Bull. O campeão defendente Max Verstappen expressou não ter gostado da corrida e tem pouca esperança para o próximo fim de semana. A situação pode piorar.

Inicialmente, o piloto favorito para se destacar em Baku era esperado ser rebaixado antes da viagem. A McLaren anunciou que Oscar Piastri agora apoiaria o candidato ao título Lando Norris. Enquanto essa decisão faz sentido para Norris, que tem uma melhor chance de alcançar Verstappen, Piastri continua a provar que não é um número dois. Nas últimas sete corridas, Piastri garantiu um bom desempenho, incluindo uma segunda vitória com uma manobra impressionante contra Charles Leclerc no domingo. Se Piastri mantiver seu excelente desempenho, será desafiador para a McLaren enforcement sua ordem de equipe planejada.

A McLaren tem potencial para vencer - e agora deve

No entanto, esse é um problema de luxo para a McLaren, que já conquistou muito mais do que o esperado. No verão passado, a McLaren estava entre as equipes mais lentas, mas no início desta temporada, ela se moveu para a quarta equipe mais forte - e em Baku, conseguiu derrubar a Red Bull do topo do campeonato de construtores. "Somos a equipe principal da Fórmula 1, isso faz bem dizer", disse Lando Norris, que tinha razões para estar de bom humor mesmo sem um fim de semana no pódio. Quem consegue terminar da 15ª posição ao 4º lugar e até ultrapassar o campeão no final está dirigindo um carro vencedor do título. Norris ainda precisa recuperar 59 pontos para Verstappen, com sete corridas e três sprints restantes - uma vitória significativa ainda é possível, mas agora são necessárias vitórias consistentes. A próxima pista em Cingapura (22 de setembro) deve beneficiar especialmente a equipe, colocando a McLaren sob pressão.

A Red Bull enfrenta problemas - e tem pouca esperança

Isso também porque a Red Bull está proporcionando muitas oportunidades para ataques. Os campeões acreditavam ter saído da crise após seu início decepcionante em Monza em setembro - mas acabaram coletando ainda menos pontos em Baku. Isso foi principalmente devido à Red Bull não entender completamente seu carro e não encontrar um ajuste adequado para Verstappen. "O carro era como um kart, uma roda sempre estava no ar nas curvas lentas", disse Verstappen após seu quinto lugar. E o cenário para o próximo domingo não lhe ofereceu nenhuma esperança: "Não acho que Cingapura será nossa melhor corrida". Não, disse Verstappen, este fim de semana em Baku "não foi divertido".

Perez não pode salvar a Red Bull

Outro problema para a Red Bull está em seu segundo carro, que vem ficando para trás na competição da equipe há meses. Enquanto Verstappen dominava a corrida, o piloto mexicano no mesmo carro parecia material de meio de campo. Essa disparidade foi reduzida nas últimas semanas, e em Baku, Perez finalmente conseguiu dizer: "Veja, nosso carro é complicado - agora, Max também está sentindo isso". Perez lidou melhor com o circuito de rua, inclusive conquistando uma posição no pódio - mas, mais uma vez, acabou como o herói trágico. Sua colisão com Carlos Sainz na Ferrari custou a ele e à equipe pontos valiosos, confirmando a impressão: a Red Bull não pode confiar em ambos os pilotos em sua busca por seus objetivos ambiciosos.

Pode piorar ainda mais...

Ralf Schumacher sugeriu uma teoria no domingo à noite: "Acredito que a Red Bull ficará apenas em terceiro lugar no Campeonato de Construtores", disse o especialista do Sky. Eles agora estão atrás da McLaren por 20 pontos e têm uma vantagem de 31 pontos sobre a Ferrari. A Ferrari vem ganhando terreno silenciosamente, e a tendência é clara. Leclerc e Sainz

