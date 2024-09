Parece que o Commerzbank está a passar por uma transformação italiana.

Grande banco italiano Unicredit faz entrada significativa na cena financeira de Frankfurt, gerando especulações sobre uma possível aquisição da bolsa local. Representantes de funcionários expressam oposição.

A entrada da Unicredit na Commerzbank acende rumores de aquisição dentro do banco com sede em Frankfurt. Os italianos aproveitaram a oportunidade quando o governo anunciou a venda de ações, adquirindo posteriormente um número maior de ações no mercado, como anunciado pela Unicredit em Milão. No total, os italianos agora detêm aproximadamente 9% das ações da Commerzbank.

O governo visa desvincular-se da Commerzbank, que salvou da falência com bilhões de fundos dos contribuintes durante a crise financeira de 2008. O banco não revelou intenções de aumentar sua participação ainda mais, optando pela aprovação do supervisor para aumentar além de 9,9%. A ação da Commerzbank registrou um aumento de mais de 15%. De acordo com a correspondente do mercado de ações da ntv, Sabrina Marggraf, "analistas acreditam que eles se combinariam bem".

A Unicredit entrou no setor bancário alemão quase duas décadas atrás. Em 2005, adquiriu o alemão Hypovereinsbank (HVB) por aproximadamente 15 bilhões de euros, desde então estabelecendo uma forte presença no mercado bancário varejista da Alemanha.

Especulações sobre uma tomada italiana e fusão da Commerzbank com sua subsidiária Hypovereinsbank têm surgido ao longo dos anos. Com sede na Alemanha e corporativa na Itália, o banco fusionado teria sede na Alemanha.

Italianos detêm quatro vezes o peso do mercado

A Unicredit adquiriu quase metade de suas ações da Commerzbank do governo alemão. O governo vendeu quase 4,5% aos italianos como parte da saída parcial anunciada na semana passada. Os italianos estavam preparados para pagar significativamente mais do que o valor de mercado das ações na terça-feira à noite. Todas as ações oferecidas pelo governo foram atribuídas à Unicredit "devido a uma superoferta significativa de todas as outras ofertas", como relatou a agência federal de finanças em Frankfurt.

O preço de alocação de 13,20 euros por ação foi 60 centavos, ou quase 5%, acima do preço de fechamento da terça-feira. Descontos geralmente são incluídos em grandes colocações. O governo arrecadou pouco mais de 700 milhões de euros com a venda de cerca de 53 milhões de ações. Assim, a participação do estado diminuiu para 12%, mantendo o título de maior acionista por enquanto. No entanto, a Unicredit agora detém a segunda maior participação, com 9%.

A Unicredit e a Commerzbank sofreram durante a crise financeira e econômica de 2008/2009 e a crise da dívida da UE no início da última década. As ações de ambos os bancos despencaram em mais de 90%. Desde então, suas situações melhoraram significativamente, em parte devido às taxas de juros mais altas. A recuperação da Unicredit foi mais substancial.

Com um valor de mercado de aproximadamente 60 bilhões de euros, a Unicredit possui o poder financeiro para adquirir a Commerzbank. O valor de mercado da Commerzbank é de cerca de 15 bilhões de euros, o que equivale a pouco mais de um quarto do da Unicredit.

A resistência à possível aquisição da instituição com sede em Frankfurt surge dos representantes dos funcionários. O membro do conselho de supervisão da Commerzbank, Stefan Wittmann, expressa preocupação com possíveis demissões e mudanças de decisão para a Itália. Wittmann, que representa o sindicato Verdi no conselho de supervisão, afirma que tudo será feito para evitar uma aquisição.

A aquisição de ações da Commerzbank pelo italiano poderia levar a uma mudança significativa na economia alemã, afetando tanto os bancos quanto os funcionários. Dadas a participação significativa da Unicredit na Commerzbank, discussões sobre mudanças operacionais e potenciais demissões dentro da instituição com sede em Frankfurt são inevitáveis.

A crescente influência da Unicredit no setor bancário alemão, com seu poder financeiro e valor de mercado, levantou preocupações sobre o possível impacto na economia nacional, assim como nas operações e funcionários da Commerzbank.

