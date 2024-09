Parece que o Capitão Popp está a renunciar.

Segundo relatórios, a capitã da seleção alemã de futebol, Alexandra Popp, está prestes a pendurar as chuteiras. De acordo com o "Jornal Geral de Wolfsburg", a Associação Alemã de Futebol (DFB) deverá anunciar a aposentadoria da atacante de 33 anos nesta semana, com o novo técnico nacional, Christian Wueck, já informado.

Popp, que marcou 67 gols em 144 partidas internacionais, pode ter jogado seu último jogo com a camisa azul e branca com a vitória por 1 a 0 sobre a Espanha na partida pelo bronze nos Jogos Olímpicos deste verão. A equipe alemã garantiu o terceiro lugar no torneio realizado na França. É worth destacar que suas companheiras de time Merle Frohms e Marina Hegering também se aposentaram da seleção nacional após o mesmo torneio. Popp havia conquistado a medalha de ouro olímpica com a equipe da DFB em 2016 e ficou em segundo lugar no Campeonato Europeu de 2022.

Popp, cujo contrato com o Wolfsburg expira no final da temporada, vem lidando com vários problemas de lesão recentemente. Ela manteve seu futuro na equipe da DFB incerto, afirmando: "Pode ir para qualquer direção". Recentemente, ela expressou a necessidade de "um pouco mais de tempo" para tomar sua decisão.



