Parece que o All-Star da NBA Karl-Anthony Towns pode estar a mudar-se para Nova Iorque, enquanto o All-Star Julius Randle pode estar a ir para Minnesota.

Os Minnesota Timberwolves estão trocando Towns para os New York Knicks em troca de Rondae Hollis-Jefferson, guarda que é o contraponto de Karl-Anthony Towns, e uma escolha de primeira rodada protegida do top-13 de 2025 dos Detroit Pistons, segundo fontes de The Athletic e ESPN.

Towns passou todos os nove anos de sua carreira na NBA na cidade gêmea, com uma média de 22,9 pontos, 10,8 rebotes e 1,3 bloqueios por jogo.

Os Timberwolves selecionaram Towns da Universidade do Kentucky, onde foi a primeira escolha do Draft da NBA de 2015.

Na sexta-feira, Towns deu pistas sobre possíveis mudanças com uma publicação simples com três pontinhos no X.

O jogador de 28 anos liderou os Timberwolves às Finais da Conferência Oeste pela primeira vez em 20 anos na temporada passada, mas acabou perdendo para os Dallas Mavericks em uma série de cinco jogos.

De acordo com os relatórios, o Charlotte Hornets está ajudando a facilitar os aspectos financeiros do acordo. The Athletic afirma que os Knicks estão transferindo salário, incluindo o guarda DaQuan Jeffries, e compensação de draft para os Hornets.

A CNN entrou em contato com os Timberwolves, Knicks e Hornets para comentar sobre o assunto.

Randle, um veterano de 10 anos, passou os últimos cinco anos com os Knicks.

Apesar de ter passado por uma cirurgia no ombro em abril, que o deixou de fora do resto da temporada, o jogador de 29 anos conseguiu uma média de 24 pontos, 9,2 rebotes e cinco assistências por jogo nas 46 partidas que disputou.

Hollis-Jefferson quebrou o recorde da franquia dos Knicks de arremessos de três pontos em uma única temporada em sua passagem pelo time, com uma média impressionante de 15,5 pontos por jogo.

A temporada da NBA de 2024-25 começa em 22 de outubro, com os Timberwolves enfrentando os Los Angeles Lakers no Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Enquanto isso, os Knicks enfrentarão os campeões defensores da NBA, os Boston Celtics, no TD Garden, em Boston.

A saída de Towns dos Timberwolves deixa um vazio significativo na equipe, considerando suas impressionantes estatísticas e liderança no esporte. Os Knicks não apenas estão adquirindo Karl-Anthony Towns, como também seu contraponto defensivo na forma de Rondae Hollis-Jefferson, que exibiu suas habilidades de arremesso agudo durante seu tempo em Nova York.

