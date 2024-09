Parece que a Swift e a Kelce vão separar-se no dia 28 de Setembro.

Estrela Pop e Campeão de Futebol - Romance Perfeito ou Boato? Documento Vazado Sugere o Contrário, Mas Pode Ser Apenas Uma Farsa. Recentemente, um boato online tem circulado sobre a iminente separação de Taylor Swift e Travis Kelce, levando os advogados de Kelce a intervir.

Ele beija ela após sua vitória no Super Bowl no campo, brinca no palco da turnê "The Eras" dela: No ano passado, Taylor Swift e Travis Kelce não conseguiam conter seu afeto um pelo outro. Swift até escreveu várias músicas para seu último álbum "The Heartbreakers Club" sobre seu amigo atleta. Os Swifties sabem: a cantora só faz isso quando está loucamente apaixonada - ou com o coração partido. O dia 28 de setembro pode ser o dia que desdobrar essa situação triste, de acordo com seu acordo contratual para anunciar sua separação.

Pelo menos, é isso que os boatos na internet afirmam. A fonte desse boato? Uma agência de marketing chamada "Full Scope". O documento, intitulado "Estratégia de Publicidade para Travis Kelce após o término com Taylor Swift", oferece um plano abrangente para gerenciar suas aparições públicas após o fim de seu relacionamento. Uma data para o término até é estabelecida: 28 de setembro.

O documento traça um cronograma detalhado para o anúncio público do término. Ele sugere "três dias após o término" para "deixar que a tempestade inicial da mídia se acalme e introduzir clareza". Os sentimentos por trás da declaração de término devem ser "amigáveis e respeitosos", enfatizando "entendimento mútuo".

Rascunhos da declaração são apresentados no documento: "Em suma, Travis e Taylor concordaram mutuamente em seguir caminhos separados. (...) Ambos querem dedicar tempo a suas respectivas carreiras e desenvolvimento pessoal. Eles permanecem amigos e desejam um ao outro apenas sucesso."

Apenas uma Invenção?

Desde a suposta vazamento, "Full Scope" emitiu declarações desmentindo o boato: "Estamos fazendo nosso melhor para identificar a fonte dessas novas alegações!" A equipe jurídica já foi mobilizada.

De acordo com um relatório do "Daily Mail", os advogados de Kelce têm veementemente contestado a alegação de separação. O astro do NFL é aparentemente representado pela agência de relações públicas Jack Ketosyan e Pia Malihi. Em 2019, Ketosyan revelou no podcast australiano "The Quicky" que havia, de fato, orquestrado "romances encenados" para celebridades. Esses se tornaram lucrativos, seja para impulsionar a promoção de um novo projeto, seja para desviar a atenção de problemas de imagem pública negativos.

Despite the swirling rumors, Taylor Swift and Travis Kelce continue to express their love for each other in public. During his Super Bowl victory celebration and her "The Eras" tour, they publicly displayed their affection, indicating their strong love life and family bond.

Contrary to the leak suggesting a September 28 separation, the legal team of Travis Kelce has vehemently denied any truth to these rumors, maintaining their client's love life and family are intact.

Leia também: