Paramore volta a tocar "Misery Business" depois de a ter retirado devido à controvérsia da letra

A banda de emo-pop reviveu seu single inovador "Misery Business" em sua parada de turnê em Bakersfield, Califórnia, no domingo, tocando-o ao vivo pela primeira vez desde que o retirou em 2018.

Na altura, a vocalista Hayley Williams disse que a banda deixaria de tocar a canção "durante muito tempo", em grande parte devido à reação dos ouvintes. Alguns críticos consideraram "Misery Business" sexista, particularmente por uma letra que se refere a outra mulher como uma "prostituta".

Mas depois de anos de fãs defendendo a música e Williams reiterando seu compromisso com o feminismo, a banda se sentiu confortável em tocá-la ao vivo novamente.

"Há quatro anos, dissemos que íamos retirar esta canção durante algum tempo e, tecnicamente, acho que o fizemos", disse Williams à sua audiência no concerto de domingo, segundo a Rolling Stone. "Mas o que não sabíamos era que, apenas cerca de cinco minutos depois de eu ter sido cancelada por dizer a palavra 'puta' numa música, todo o TikTok decidiu que estava tudo bem".

Quando ela e a banda se lançaram na canção, o público aplaudiu loucamente, de acordo com as imagens do concerto partilhadas online pelos participantes.

Após o seu lançamento em 2007, "Misery Business" catapultou os Paramore para o estrelato. Escrito por Williams, de 17 anos, o single contava a história de um tumultuado triângulo amoroso entre adolescentes. Os fãs da banda aguardavam ansiosamente a sua aparição nas digressões dos Paramore, quando Williams arrancava um membro do público para cantar com ela a letra e o refrão. A canção e o trabalho subsequente dos Paramore influenciaram artistas como Billie Eilish e Olivia Rodrigo (esta última até teve de dar crédito a Williams e a um ex-guitarrista dos Paramore no seu popular single "good 4 you" devido a semelhanças entre as duas canções).

Mas nos anos que se seguiram ao seu lançamento, alguns fãs e críticos de música reconsideraram a letra de "Misery Business". O termo depreciativo aparece uma vez, mas a letra e o tema da canção - duas jovens mulheres disputando o afeto do mesmo rapaz - motivaram alguns ouvintes a descrevê-la como "anti-feminista", como Williams contou em várias entrevistas.

"O problema com as letras não é o facto de eu ter tido um problema com alguém com quem andei na escola... É a forma como eu tentei chamá-la usando palavras que não pertenciam à conversa", disse ela numa entrevista de 2017.

Mesmo antes de deixar de a interpretar, Williams distanciou-se das suas letras numa publicação de 2015 no seu blogue. Também deixou de cantar algumas das letras polémicas em actuações ao vivo até ao concerto de 2018, quando disse ao público que a banda achava que era "altura de se afastar (da canção) durante algum tempo".

Williams reiterou sua posição em "Misery Business" tão recentemente quanto 2020, quando ela chamou o Spotify para adicionar "Misery Business" a uma lista de reprodução de mulheres estrelas do rock.

"Eu sei que é uma das maiores músicas da banda, mas não deve ser usada para promover nada que tenha a ver com empoderamento feminino ou solidariedade", escreveu ela no Instagram em 2020.

Mas no início deste ano, WIlliams pareceu suavizar sua posição sobre a música, juntando-se a Eilish para apresentá-la como um dueto no set de Eilish no Coachella em abril. E quando ela a cantou ao vivo novamente no domingo, ela disse ao seu público que ela mesma havia reconsiderado: "O que estou a tentar dizer - é uma palavra", disse ela. "Todos nós podemos aprender connosco próprios, certo?"

Vários artistas decidiram retirar certas canções, mesmo sucessos, devido à reação dos ouvintes à medida que as canções envelhecem: Elvis Costello, no ano passado, disse que nunca mais cantaria "Oliver's Army", um dos seus êxitos no Reino Unido, porque contém um insulto racial. Os Rolling Stones também deixaram de cantar "Brown Sugar", que começa com uma narrativa de escravatura e sexualiza jovens mulheres negras.

Entretanto, alguns artistas cederam às exigências dos ouvintes para actualizarem letras que alguns fãs consideraram ofensivas, uma decisão que, por si só, não é isenta de controvérsia. Lizzo e Beyoncé retiraram a palavra "spaz" das suas canções este ano, depois de terem sido instados por defensores de deficientes. No Reino Unido, o termo é uma calúnia para pessoas com deficiência, mas nos EUA, em particular no inglês vernáculo afro-americano, é utilizado para descrever "dar tudo por tudo" ou "estar na zona", informou a CNN no início deste ano.

Radhika Marya, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

