Paramore suscita especulações depois de apagar o site e as redes sociais

A popular banda tem feito com que as pessoas se perguntem o que se está a passar depois de o seu site ter sido apagado da Internet e de o conteúdo ter sido eliminado da sua conta verificada no Instagram.

A vocalista Hayley Williams também apagou sua conta no Instagram, levando os seguidores a se perguntarem se a banda está se separando ou apenas se preparando para um novo projeto.

De acordo com um artigo recente da UpRoxx, os membros da banda "concordaram que há um nível de incerteza" em termos do seu futuro.

"A única coisa que importa é que continuaremos a ser a comunidade uns dos outros", disse Williams, segundo a publicação.

O Paramore foi formado em 2004 e lançou seu primeiro álbum, "All We Know Is Falling", em 2005.

Alguns dos seus êxitos mais conhecidos incluem "Aint' It Fun", "Misery Business" e "Still In To You".

O congressista da Flórida Maxwell Frost provocou reacções depois de se ter juntado à banda no palco para uma atuação empolgante de "Misery Business" durante o verão.

A CNN entrou em contacto com representantes dos Paramore para comentar o assunto.

