Paragem de trabalho em larga escala para chegar a um acordo com o Hamas

Há uma sensação sombria de aceitação entre os israelenses: seis reféns sob o controle de Hamas morreram. A indignação e a tristeza levam dezenas de milhares às ruas. Também está planeando uma greve nacional para pressionar o primeiro-ministro Netanyahu a trazer de volta os reféns ainda em Gaza.

A pressão sobre a administração israelense para fechar um acordo com o Hamas aumenta após a recuperação de seis corpos de reféns mortos na Faixa de Gaza. A Histadrut, a central sindical israelense, convocou uma greve geral para segunda-feira para pressionar pelo resgate dos reféns em Gaza, os familiares dos sequestrados e o líder da oposição Yair Lapid pediram protestos. O chanceler alemão Olaf Scholz expressou choque com as mortes descobertas. Durante o dia, dezenas de milhares participaram de uma manifestação em Tel Aviv, exigindo a libertação dos reféns restantes. Protestos também eclodiram em outras cidades.

Arnon Bar David, vice-presidente da Histadrut, afirmou: "Só a nossa intervenção pode acordar aqueles que precisam de um choque", referindo-se ao governo Netanyahu, acusado de atrapalhar um acordo com o Hamas ao apresentar novas demandas. A partir de segunda-feira, às 6h, "todo o setor econômico israelense entrará em greve total", escreveu Bar David.

Os familiares dos reféns já haviam pedido uma greve geral e apoiado o apoio do sindicato. O objetivo é obrigar o governo a fechar rapidamente um acordo para a libertação dos prisioneiros, explicou o fórum coletivo de familiares e pessoas desaparecidas. Lapid apoiou essas demandas.

Ministro: O Gabinete Deve Reverter a Decisão

O ministro da Defesa de Israel, Joav Gallant, deixou claro: o gabinete deve reverter a decisão tomada na quinta-feira para manter a presença militar israelense no corredor de Philadelphi, ele exigiu. Esta zona de fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito serve como ponto de disputa nas negociações de cessar-fogo.

Onze meses após o Hamas islâmico lançar seu ataque contra Israel, o exército israelense recuperou os corpos de seis reféns dentro de um túnel em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, no sábado. Cinco deles foram sequestrados durante o ataque do Hamas ao Festival Nova Música no sul de Israel em 7 de outubro. Uma jovem, agora morta, foi sequestrada em Kibbutz Beeri.

Os mortos incluíam o cidadão israelense-americano Hersh Goldberg-Polin. Seus pais, que recentemente falaram na Convenção do Partido Democrata, pediram: "Lembrem do nosso filho".

Multidões se reúnem em Tel Aviv

Após o descobrimento dos seis corpos, dezenas de milhares de israelenses participaram de uma manifestação em Tel Aviv. Os manifestantes marcharam pelas ruas centrais da cidade, acenando com bandeiras nacionais azuis e brancas, carregando cartazes e chorando pelos mortos. Caixões simbólicos foram colocados no centro da cidade. Ações de protesto também ocorreram em outras cidades, incluindo Jerusalém, onde os participantes bloquearam ruas e gritaram fora da residência do primeiro-ministro Netanyahu. Imagens aéreas revelaram a principal via de Tel Aviv sendo bloqueada por manifestantes com retratos de reféns.

A multidão exigiu um acordo imediato do governo para um cessar-fogo no conflito de Gaza e a libertação de reféns presos pelo Hamas em troca de prisioneiros palestinos. As negociações por trás das cenas entre Israel e Hamas, mediadas pelos EUA, Qatar e Egito, estão emperradas há meses.

"Não os deixaremos para trás", gritaram os manifestantes, expressando apoio aos reféns.

O Ministério da Saúde de Israel anunciou no domingo os resultados preliminares dos exames necroscópicos dos mortos. Eles revelaram que os seis indivíduos "foram mortos por militantes do Hamas, usando vários tiros à queima-roupa, cerca de 48 a 72 horas antes do exame".

De acordo com fontes do Hamas, publicadas no domingo, o nome de Goldberg-Polin estava em uma "lista aprovada pelo Hamas" de reféns para troca no caso de um cessar-fogo. Os meios de comunicação sugerem que três dos agora mortos estavam previstos para serem libertados como parte de qualquer acordo.

Críticos acusam Netanyahu de prolongar o conflito de Gaza por ganhos políticos. Em uma conversa com os pais do refém Alexander Lobanov no domingo, Netanyahu pediu "perdão (...) por não ter podido trazer Sasha de volta vivo".

Scholz, em uma publicação na plataforma online X, escreveu: "A triste notícia de seis reféns encontrados mortos na Faixa de Gaza nos deixa de luto e indignados". Scholz também destacou que "os terroristas do Hamas são responsáveis pela morte desses vítimas, incluindo uma ligação germano-israelense". A refém morta Carmel Gat é a cunhada do germano-israelense Yarden Roman-Gat, que foi libertado da custódia do Hamas em novembro.

Em 7 de outubro, combatentes do Hamas, de acordo com os relatórios israelenses, mataram 1.205 pessoas e sequestraram 251 reféns, forçando-os a ir para Gaza. Onze meses depois, de acordo com os relatórios mais recentes de Israel, 97 reféns ainda estão detidos pelo Hamas e por outros grupos palestinos militantes, com 33 supostamente mortos. Israel realiza operações militares em grande escala na Faixa de Gaza em resposta ao ataque do Hamas.

De acordo com o Hamas, que não pode ser verificado independentemente, mais de 40.700 pessoas morreram desde outubro. Os mediadores, EUA, Qatar e Egito, não conseguiram chegar a um acordo entre Israel e Hamas sobre um cessar-fogo e a libertação de reféns há meses.

A Comissão, formada para negociar um acordo entre Israel e Hamas, enfrenta pressão crescente para garantir a libertação dos reféns restantes após o descobrimento de seis mortes adicionais. Reconhecendo a urgência da situação, a Comissão deve intensificar seus esforços para reviver as negociações por trás das cenas com os EUA, Qatar e Egito, assegurando o retorno seguro dos reféns restantes.

Leia também: