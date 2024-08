- Parabéns sinceros para o Axl, o filho dela.

Cantora Stacy Ferguson, conhecida como Fergie (49), e o ator Joshua Duhamel (51) celebraram o 11º aniversário do filho Axl no dia 30 de agosto, enchendo as redes sociais de mensagens carinhosas.

"Ver a sua evolução em todas as fases da vida tem sido uma aventura incrível", escreveu Fergie em uma publicação cheia de imagens. "Quando vejo futebol através da sua perspectiva, sinto-me uma criança novamente. Independentemente da camisa que você usar, sempre serei o seu maior torcedor - apoiando você em todas as suas empreitadas. O meu amor por você vai além do que as palavras podem expressar."

A artista de "Fergalicious" publicou uma foto com o filho, uma imagem do menino de 11 anos com a camisa da Inglaterra e uma foto deles brincando em um castelo pula-pula enquanto Axl usava uma camisa do Arsenal, entre várias outras imagens.

Duhamel também deixou uma mensagem de aniversário no Instagram. "Feliz 11º aniversário, Axl Jack! Você é literalmente o melhor filho que um pai poderia desejar. Amo você mais do que você jamais saberá", escreveu o ator de 51 anos, acompanhado de imagens do jovem Axl em um jet ski, aproveitando a praia com máscara de snorkel e uma selfie com o seu filho mais novo, Shepherd, nascido em janeiro de 2024. No seu stories do Instagram, Duhamel compartilhou outra imagem do menino de 11 anos com o irmão mais novo.

Axl Jack nasceu em 2013. Fergie e Duhamel começaram a namorar em 2004, casaram-se em 2009 e anunciaram a separação em 2017. O divórcio foi finalizado em novembro de 2019. Duhamel casou-se com a modelo Audra Mari (30) em setembro de 2022, depois de estar juntos desde 2018. Ela é mãe do seu segundo filho.

