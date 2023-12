Para os adolescentes, as redes sociais podem ser um fator de mudança do cérebro, dizem os investigadores

Os jovens que consultam as suas plataformas com mais frequência são mais susceptíveis de serem sensíveis a recompensas e castigos sociais gerais, de acordo com o estudo publicado na terça-feira.

"Para os jovens que verificam habitualmente as suas redes sociais, o cérebro está a mudar de uma forma que se torna cada vez mais sensível ao feedback social ao longo do tempo", disse a autora principal do estudo, Dra. Eva Telzer, professora assistente de psicologia e neurociência na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. "E isto está a preparar o terreno para a forma como o cérebro continua a desenvolver-se na idade adulta".

Telzer e a sua equipa estudaram 169 alunos do sexto e sétimo ano na zona rural da Carolina do Norte para determinar o impacto dos hábitos de consulta das redes sociais no seu desenvolvimento.

Ao longo de um período de três anos, os alunos - que tinham todos 12 ou 13 anos quando a investigação começou - relataram o seu comportamento nas redes sociais e foram submetidos anualmente a imagens fMRI dos seus cérebros para ver as suas respostas neurais a uma apresentação no ecrã de feedback social positivo e negativo, como um rosto feliz ou zangado.

Durante esse período, os estudantes que afirmaram verificar as suas redes sociais com mais regularidade mostraram uma maior sensibilidade neural em partes do cérebro como a amígdala, disse Telzer. Os estudantes que verificaram as suas redes sociais com menos frequência registaram uma menor sensibilidade nessas áreas na fMRI.

Não está claro se as mudanças neurais resultaram em mudanças comportamentais, como aumento da ansiedade ou comportamentos viciantes, disse Telzer.

É importante não nos preocuparmos demasiado cedo, acrescentou. O estudo estabeleceu uma forte correlação entre os hábitos nas redes sociais e uma maior sensibilidade ao feedback, mas não pode dizer com certeza se um está a causar o outro, acrescentou.

Também não é claro se uma maior sensibilidade às consequências sociais é uma coisa boa ou má.

"Uma maior sensibilidade pode levar a comportamentos compulsivos posteriores nas redes sociais, ou pode refletir uma mudança neural adaptativa que ajuda os adolescentes a navegar nos seus mundos sociais", disse Telzer.

Os adolescentes e as redes sociais

As redes sociais estão repletas de formas de obter feedback dos pares, quer seja através da excitação de um "like" num post ou da crítica de um comentário maldoso, disse a Dra. Neha Chaudhary, médica-chefe da BeMe Health e psiquiatra de crianças e adolescentes do Massachusetts General Hospital e da Harvard Medical School. Chaudhary não participou no estudo.

E a adolescência é simultaneamente uma altura de grande utilização dos meios de comunicação social e de desenvolvimento crítico do cérebro. Os cérebros dos adolescentes são os que mais se desenvolvem e reorganizam, perdendo apenas para a infância, o que os torna mais susceptíveis às influências ambientais, disse Telzer.

Como psiquiatra de crianças e adolescentes, Chaudhary disse que sempre se perguntou sobre o papel que as mídias sociais desempenham no desenvolvimento.

É possível que os resultados do estudo indiquem que as redes sociais alteram os cérebros dos adolescentes, mas também pode acontecer que alguns dos estudantes já estivessem a sofrer alterações no desenvolvimento do seu cérebro que levaram a uma maior utilização das redes sociais, disse Chaudhary.

Como lidar com o hábito

Quer as alterações cerebrais sejam a galinha ou o ovo neste caso, há medidas que os prestadores de cuidados podem tomar para ajudar os adolescentes a terem cuidado com a utilização das redes sociais.

"Eu encorajaria fortemente as pessoas - especialmente os adolescentes - a fazer pausas frequentes no uso das mídias sociais", disse Chaudhary.

Isso pode ajudar os jovens a se conectarem mais profundamente pessoalmente, a se sentirem mais presentes e a "se separarem do influxo constante, muitas vezes provocador de ansiedade, de informações sobre o mundo e a vida de outras pessoas", disse ela.

Chaudhary aconselhou as famílias a adoptarem uma abordagem em quatro etapas para a utilização das redes sociais pelos adolescentes: ajudá-los a avaliar a forma como as estão a utilizar, perguntar-lhes como as redes sociais os servem, encorajá-los a identificar as mudanças que pretendem e fazer um plano para lá chegar, escreveu ela numa história de 2021.

E mesmo para os jovens que gostam de passar o tempo online, existem maneiras de fazer isso que não representam alguns dos riscos potenciais que as mídias sociais representam, acrescentou ela.

"Pode ser hora de encontrar esses aplicativos de mídia não social e experiências digitais e repensar quanto tempo você gasta em plataformas que não estão deixando você se sentindo calmo, revigorado e com uma cabeça melhor", disse Chaudhary.

Correção: Uma versão anterior deste artigo indicava incorretamente o título profissional da Dra. Neha Chaudhary.

