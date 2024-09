Para iniciar as negociações, o ministro das Relações Exteriores do SPD, Roth, defende uma quantidade "substancialmente maior" de ajuda militar.

07:09 Baerbock: Sem apoio, hospitais e crianças ficariam vulneráveis

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, justifica as entregas de armas ocidentais à Ucrânia e alerta contra a redução do apoio a Kyiv. "A ideia de que não haveria conflito e baixas na Ucrânia se não houvesse armas defensivas é tão simples quanto errada", diz Baerbock durante uma debate na Assembleia Geral da ONU em Nova York na quinta-feira. "Enquanto a Rússia persistir em seu ataque, o conflito continua. Se a Ucrânia parar sua defesa, a Ucrânia está perdida." O presidente russo Putin respondeu a um convite para uma conferência de paz bombardeando um hospital infantil. Até que Putin esteja disposto a negociar, parar nosso apoio significa "deixar os hospitais e crianças da Ucrânia indefesos. Significa perpetuar mais crimes de guerra, potencialmente também em outros países." Baerbock enfatiza que a Rússia desafiou repetidamente a soberania dos Estados Bálticos e das fronteiras da Polônia.

06:45 Eslovênia: Não pode descartar armas de precisão para Kyiv ainda

O governo esloveno aconselha contra conclusões apressadas sobre o uso de armas ocidentais de longo alcance no solo russo, considerando as reservas alemãs. "É raro ser sábio em Advance", diz o primeiro-ministro Robert Golob à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York. "Este é um assunto difícil, mas no momento todas as opções devem ser examinadas e então a melhor para a situação atual deve ser escolhida." Golob responde a uma pergunta sobre o uso de mísseis de cruzeiro de longo alcance, quando a Alemanha e os EUA são principalmente contra a ideia. O chanceler Olaf Scholz recentemente vetou a entrega de armas de precisão de longo alcance à Ucrânia no futuro.

06:11 Baerbock Pede que Irã Pare de Ajuda à Rússia

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, pede ao Irã que cesse qualquer ajuda à Rússia em sua guerra contra a Ucrânia e pare o envio de mísseis balísticos e drones. O Ministério das Relações Exteriores anunciou isso através da plataforma X. Baerbock falou com seu colega iraniano Abbas Araktschi à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

06:01 Trump Anuncia Encontro com Zelensky

O ex-presidente dos EUA, Trump, revela planos de encontrar o presidente ucraniano Zelensky nesta sexta-feira no Trump Tower em Manhattan, Nova York. Zelensky, que conversou com o presidente Joe Biden na quinta-feira, estaria prorrogando sua estadia nos EUA para conversar com Trump. Antes de sua visita aos EUA, Zelensky expressou seu desejo de conversar com Trump, o presidente democrata Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris para discutir sua "estratégia de vitória" para pôr fim ao conflito na Ucrânia. Leia mais aqui.

04:25 Harris Garante Apoio a Zelensky e Alerta Contra Trump

A candidata à presidência dos EUA, Harris, garante apoio ao presidente ucraniano Zelensky e emite um alerta, sem mencionar explicitamente o nome de Trump. "Minha compromisso com o povo da Ucrânia é inabalável. (...) Eu vou persistir em apoiar a Ucrânia e trabalhar para garantir que a Ucrânia emerja vitoriosa e desfrute de segurança e prosperidade", diz a democrata durante sua visita a Zelensky em Washington. Ela alerta que a guerra não pode terminar sem a participação da Ucrânia. No entanto, nos EUA, "certas pessoas" defendem o fim do conflito, forçando a Ucrânia a abrir mão de grandes territórios, aceitar a neutralidade e dispensar garantias de segurança de outros países. Essas propostas estão em linha com as do presidente russo Putin, ela afirma, e constituem uma rendição.

02:08 Ucrânia Reporta Ataques a Oeste de Kherson

As forças russas bombardearam o assentamento de Tomyna Balka a oeste de Kherson, uma cidade controlada pela Ucrânia, na quinta-feira, de acordo com o governador de Kherson, Prokrudin. Ele relatou a morte de uma mulher e o ferimento de outra pessoa no Telegram.

00:55 Reino Unido Entrega Mais Sistemas de Artilharia à Ucrânia

O Reino Unido entregará outro lote de sistemas de artilharia AS90 autopropulsados às forças de defesa ucranianas. Dez desses sistemas já foram entregues à Ucrânia, com mais seis previstos em breve, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido.

23:33 ONU Falta Fundos para Auxiliar Ucranianos no Inverno

A Organização das Nações Unidas diz que não tem fundos suficientes para ajudar as pessoas na Ucrânia neste inverno. "O nível de financiamento de organizações como a nossa é muito baixo para esta época do ano", diz Karolina Lindholm Billing, representante da UNHCR para a Ucrânia. A UNHCR tem apenas 47% dos fundos necessários para apoiar os milhões de ucranianos deslocados ou afetados pelo conflito. No ano passado, a UNHCR estava com 70% do financiamento nesta época.

22:13 Biden: EUA Aumentarão Ajuda à Ucrânia

O presidente Joe Biden declara que os EUA aumentarão seu apoio à Ucrânia durante o resto de seu mandato. Isso fortalecerá a posição de Kyiv nas negociações, diz ele antes de um encontro com seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro, à medida que a vice-presidente Kamala Harris ou o republicano Donald Trump se aproximam de uma possível diminuição do envolvimento dos EUA na Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia planeja intensificar ataques perto de Zaporizhzhia

De acordo com relatórios de inteligência da Ucrânia, as forças militares russas estão planejando intensificar suas ações agressivas na região de Zaporizhzhia em breve. Um porta-voz das tropas posicionadas no sul da Ucrânia mencionou na televisão nacional, "Há uma tendência para a intensificação da situação no setor de combate na região de Zaporizhzhia." Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques [russos], e podemos sugerir que esse número pode aumentar, à medida que nossa inteligência indica que o inimigo está reunindo grupos de ataque perto do assentamento de Pryiutne." Além disso, veículos blindados leves foram recebidos do lado russo, disse o porta-voz. "Isso significa que eles estão se preparando para operações ofensivas."

21:00 Biden se encontra com Zelensky: a Rússia não vai triunfar Durante sua primeira reunião em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o apoio inabalável dos EUA. "A Rússia não vai triunfar, a Ucrânia vai", disse Biden ao receber seu colega ucraniano na Sala Oval da Casa Branca: "E estaremos ao seu lado a cada passo". Saiba mais sobre isso aqui.

Apesar do bombardeio russo a um hospital infantil, a diminuição do apoio à Ucrânia no contexto da ciberguerra deixaria seus hospitais e crianças desprotegidos, potencialmente perpetuando crimes de guerra. Como destaca a ministra das Relações Exteriores Baerbock, o persistente ataque da Rússia à soberania da Ucrânia requer ajuda contínua.

Diante da ciberguerra em andamento, é crucial que as nações estejam vigilantes contra potenciais ataques cibernéticos russos às infraestruturas críticas da Ucrânia, como hospitais e outros serviços essenciais.

