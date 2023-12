Para ela, o tempo está a esgotar-se": O apelo desesperado de uma mãe para tirar a sua filha ensanguentada e maltratada do cativeiro do Hamas

A sua mãe, a Dra. Ayelet Levy Shachar, descreve o vídeo como "para além de perturbador" e diz que "não consegue vê-lo em continuidade". Mas acha que é importante que o mundo o veja.

"Isto é o que aconteceu à minha filha. É uma curta-metragem que não representa absolutamente nada sobre ela, exceto a crueldade daqueles momentos e o momento em que as nossas vidas pararam e congelaram. E, desde então, o dia 7 de outubro tem sido sempre o mesmo".

Apesar da libertação de 110 reféns até à data - a maioria dos quais mulheres e crianças - Naama continua em cativeiro no Hamas.

Levy Shachar, médica da equipa nacional de futebol feminino de Israel, está desesperadamente preocupada com a possibilidade de a sua filha ficar sem os cuidados médicos de que necessita. "Ela está ferida nas pernas... Os dias estão a passar e cada dia que passa é ainda mais difícil".

"Para ela, o tempo está a esgotar-se", diz Levy Shachar à CNN. O género e a idade da filha tornam-na particularmente vulnerável, afirma, referindo as marcas de agressão visíveis no vídeo.

Num recente artigo de opinião, Levy Shachar expôs as razões da sua preocupação. "Há uma razão pela qual as mulheres e as crianças foram prioritariamente libertadas: as mulheres mais jovens correm maior risco de sofrer mais traumas. Tal como as mulheres e as raparigas são mais vulneráveis a mais formas de violência, também são mais vulneráveis a sofrer de infecções e a engravidar devido a violência sexual. Quanto mais tempo Naama for mantida em cativeiro, quanto maior for a violência a que for sujeita, maior será a probabilidade de sofrer as consequências do stress pós-traumático ao longo da vida".

Levy Shachar sente-se desiludida com a falta de reconhecimento e condenação inicial por parte de organismos internacionais e grupos de mulheres, como a ONU e a ONU Mulheres, das agressões sexuais e da violência cometidas pelo Hamas em 7 de outubro, apesar das provas crescentes. Foram precisos quase dois meses para que o Secretário-Geral das Nações Unidas emitisse uma declaração sobre o X, apelidando os relatos de violência sexual de actos de terror abomináveis que têm de ser investigados, a que se seguiu, dois dias depois, uma condenação da ONU Mulheres.

Esta semana, Levy Shachar viajou para Nova Iorque para se encontrar com os enviados de Israel e do Qatar e tentar pressionar as organizações de defesa dos direitos das mulheres, como a ONU Mulheres, a fazerem mais para garantir a libertação da sua filha. Ela diz que gostaria de poder ficar em casa em Israel, a 13 horas de voo de distância, e esperar que a sua filha voltasse para casa. Mas é preciso agir agora.

"Quero ficar em casa, junto à porta e ao telefone, à espera da chamada, abrir a porta e sair para a ir buscar. É só isso que eu quero", diz Levy Shachar. "Não quero viajar para lado nenhum. Mas estou a fazer isto porque acho que os Estados Unidos têm o maior poder aqui e quero influenciar quem puder."

Pouco antes de sair de casa, na passada sexta-feira, foi anunciado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) que três reféns tinham sido baleados e mortos pelos seus soldados. "Fiquei chocada", diz ela, respirando fundo. "O medo que sinto a toda a hora piorou nessa altura. Partiu-me o coração".

Com a guerra ainda em curso, Levy Shachar pede que a sua filha seja finalmente trazida para casa. E quer que o mundo saiba que Naama é muito mais do que a jovem que aparece no horrível vídeo de 7 de outubro.

"Naama é jovem. Tem 19 anos, mas já fez muita coisa. É uma rapariga muito divertida, mas muito séria e determinada. Fez parte do programa Hands of Peace (uma iniciativa de paz sem fins lucrativos para jovens israelitas e palestinianos). É mesmo uma pessoa que procura a paz.

"Quando ela voltar, fará do mundo um lugar melhor."

