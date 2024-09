- Para as eleições de 2024, Luther Rose deve competir contra Joachim Gauck.

Gauck Recebe a Rosa de Luterana de 2022

Este ano, a Fundação Internacional Martin Luther está concedendo a medalha da Rosa de Luterana a Joachim Gauck, ex-Presidente Federal. O evento ocorrerá em dezembro, homenageando Gauck por sua dedicação à responsabilidade social e à coragem empresarial, de acordo com o anúncio da fundação em Erfurt. Gauck encarna uma pessoa que tem defendido o espírito reformador da liberdade e da responsabilidade pelo bem comum, inspirado pela tradição de Martin Luther.

Desde sua criação em 2008, a medalha da Rosa de Luterana já foi concedida, com o primeiro recipient sendo o empresário Heinz Horst Deichmann.

Reconhecendo Resiliência e Compaixão

Em um momento caracterizado por tumulto crescente, diminuição dos valores morais e desrespeito pelos fundamentos do estado e da sociedade, Gauck se destaca como um farol brilhante de coragem cívica, resistência, empatia pelos outros e compromisso com a proteção da natureza, segundo o presidente da fundação, Ulrich Born. Born é um teólogo evangélico de 84 anos e ex-pastor.

Gauck ocupou cargos como o primeiro Comissário Federal para os Arquivos da Stasi, de 1990 a 2000, e Presidente Federal, de 2012 a 2017. A Conferência de Luterana e a apresentação da Rosa de Luterana estão programadas para 7 de dezembro no Mosteiro Evangélico de Augustiner em Erfurt.

