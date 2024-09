Para a Saxónia e a Turíngia, estas questões são de grande importância.

Por volta das 14:13, Hoecke deixa rapidamente a cabine de votação O candidato principal da AfD na Turíngia, Björn Hoecke, deposita seu voto por volta do meio-dia na cabine de votação de Bornhagen. Ele não fica muito tempo e recusa-se a falar com jornalistas presentes no local. Hoecke, que geralmente perde para o candidato da CDU em sua circunscrição eleitoral de Eichsfeld, mudou-se para a circunscrição de Greiz para esta eleição, mas ainda é esperado que enfrente derrota contra a CDU lá.

13:50 A participação dos eleitores na Turíngia segue o ritmo de 2019 ao meio-dia A participação dos eleitores na Turíngia parece estar em linha com o nível das eleições parlamentares de 2019 ao meio-dia, de acordo com o monitor do estado. Cerca de 32% dos eleitores aptos haviam depositado seus votos nas cabines de votação até as 12h, sem considerar votos por correio. Este número é idêntico à taxa de participação de 2019 neste horário. Parece haver mais interesse na eleição estadual da Turíngia em comparação com as eleições europeias e locais realizadas neste ano. Em junho, a taxa de participação foi de 24,3% no mesmo horário.

13:29 Participação eleitoral alta esperada na Saxônia A eleição estadual da Saxônia deve testemunhar uma alta participação eleitoral, de acordo com figuras preliminares. Até o meio-dia, 25,8% dos eleitores aptos haviam depositado seus votos, de acordo com a Oficina Estadual de Estatísticas de Kamenz. Na eleição estadual de 2019, a taxa de participação foi de 26,2% no mesmo horário. No entanto, esses números não incluem votos por correio, com uma estimativa de 24,6% esperada para votação por correio. Em 2019, os votos por correio representaram 16,9%. As eleições até agora têm transcorrido sem interrupções ou problemas relatados.

13:11 Lucke prevê possível impacto em coalizão de Berlim O resultado das eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia ainda é desconhecido. Se o SPD não conseguir garantir uma cadeira no parlamento estadual, o cientista político Albrecht von Lucke acredita que isso quase equivaleria a um "terremoto", como discutido em uma entrevista à ntv.

12:44 Polícia investiga ameaça em cabine de votação A polícia está investigando uma ameaça em uma cabine de votação em Gera. Um homem usando uma camisa da AfD entrou na cabine de votação para votar pela manhã. Após ser solicitado a remover a camisa, já que a propaganda partidária era proibida dentro da cabine de votação, o homem concordou, mas ameaçou retornar, insatisfeito com o tratamento recebido ao sair da área da cabine de votação. A polícia registrou uma declaração e emitiu um aviso ao homem. Além disso, a polícia de Erfurt está investigando vandalismo, já que um homem rabiscou "Hoecke é um nazista" perto de cabines de votação.

12:15 Correctiv alerta para a disseminação de informações falsas A rede de pesquisa Correctiv alerta para a continuação da disseminação de uma falsa afirmação de que assinar cédulas de voto impede fraude eleitoral. A oficina do oficial de votação da Alemanha esclareceu que os eleitores não devem assinar suas cédulas de voto, uma vez que isso compromete o sigilo do voto, tornando a cédula de voto inteira inválida.

11:51 Voigt espera por "relações de maioria estável" O candidato principal da CDU na Turíngia, Mario Voigt, já depositou seu voto. Ele espera que muitos turíngios exerçam seu direito de moldar o futuro de seu país, prevendo a formação de "relações de maioria estável" para permitir que o estado retome o progresso.

11:25 Sonneberg testemunha aumento significativo de ataques de extrema direita Sonneberg, o primeiro distrito da Alemanha liderado por um político da AfD, testemunhou um aumento significativo no número de ataques de extrema direita relatados. Isso resultou no afastamento de vários cidadãos de seus trabalhos devido a supostas ameaças. O número de incidentes de extrema direita também quadruplicou em um ano, com especialistas atribuindo isso à participação do administrador distrital da AfD.

10:57 Kretschmer expressa sentimentos na cabine de votação O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, considera a eleição estadual como "provavelmente a mais significativa desde 1989". Ao depositar seu voto em Dresden, Kretschmer expressa gratidão àqueles que mudaram seus hábitos de votação, optando pela "forte força no centro burguês", ou seja, a União da Saxônia. O CDU de Kretschmer atualmente está próximo da AfD nas pesquisas recentes.

10:30 Ramelow reconhece a ausência de Wagenknecht na cédula O primeiro-ministro da Turíngia, Bodo Ramelow, considera o dia da eleição como um "festival da democracia" - mesmo que sua reeleição se torne incerto. Em uma entrevista à ntv, Ramelow explica que não apoia um governo de minoria e duvida da competência do BSW. Wagenknecht, embora associada ao Partido da Esquerda, não é candidata nesta eleição.

09:30 "Eleição decisiva": Todos os dados sobre a eleição do estado da Saxônia Cerca de 3,3 milhões de eleitores aptos na Saxônia têm a oportunidade hoje de decidir quem moldará o cenário político do parlamento estadual de Dresden no futuro. O CDU pode perder sua posição como força principal no estado pela primeira vez desde 1990. O primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, se refere a esta eleição como "crucial". "Tudo está em jogo."

09:05 Kretschmer acusa o trânsito de "pressa antes da eleição" Hoje é dia de eleições na Saxônia, e a pergunta é: O ministro-presidente Michael Kretschmer vai estender a sequência de vitórias do CDU no estado? Em uma entrevista à ntv, ele discute sua posição sobre o debate sobre refugiados, o governo do semáforo e a guerra na Ucrânia.

08:24 A AfD pode ameaçar a democracia?

As pesquisas sugerem: A AfD provavelmente terá uma influência significativa nas próximas eleições na Saxônia e na Turíngia. Isso representa uma ameaça às instituições democráticas, como um grupo de pesquisa apontou. A regra de direito pode não ser tão robusta quanto as pessoas pensam.

08:00 As urnas estão abertas na Turíngia e na Saxônia Hoje, novos parlamentos estão sendo eleitos na Turíngia e na Saxônia. Nas pesquisas, a AfD lidera na Turíngia. Na Saxônia, o CDU do atual ministro-presidente Michael Kretschmer e a AfD estão em uma disputa apertada. As primeiras projeções são esperadas com o fechamento das urnas às 18h. As eleições nos dois estados alemães orientais servem como um barômetro para a coalizão do semáforo em Berlim.

Para o atual governo da coalizão da Turíngia liderado pelo ministro-presidente Bodo Ramelow (Esquerda), não há maioria nas pesquisas. Uma opção pós-eleitoral potencial inclui um governo composto pelo CDU, a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD. Na Saxônia, não está claro se a atual coalizão de CDU, SPD e Verdes ainda tem uma maioria. Kretschmer não descarta uma aliança com a BSW. O partido da Esquerda corre o risco de ser expulso do parlamento na Saxônia. O mesmo destino pode atingir os Verdes e o FDP na Turíngia.

12:44 Ao ser questionado sobre o forte apoio à AfD na Turíngia, um porta-voz do CDU expressa preocupação, afirmando que acreditam que uma votação significativa para o CDU é crucial para manter um cenário político estável no estado.

13:11 Diante do aumento do apoio à AfD e das possíveis perdas para o SPD e os Verdes, alguns analistas sugerem que uma coalizão entre o CDU e a BSW poderia emergir como uma opção viável na Turíngia, potencialmente mudando o cenário político na Saxônia também.

Estes parágrafos contêm a palavra ['O CDU'] e são precedidos pelo texto dado. O primeiro parágrafo discute as preocupações do CDU com o aumento da AfD na Turíngia, enquanto o segundo parágrafo explora as possíveis implicações dos resultados das eleições para ambas as Turíngia e Saxônia, mencionando o possível papel do CDU em uma nova coalizão.

Leia também: