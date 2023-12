Palácio Thanh Chuong Viet: O epicentro do património cultural de Hanói

Situado na montanha Soc Son, nos arredores da capital Hanói, o palácio conta a história cultural do Vietname através da arquitetura tradicional, de obras de arte e de peças do património popular.

Como parte do projeto de preservação, muitas das relíquias que se encontram no terreno foram transportadas de camião das províncias exteriores do país ou provenientes de muitos dos 54 grupos étnicos reconhecidos do país, incluindo casas de palafitas e uma ponte de pedra com 500 anos.

"Pode ver-se que este lugar tem tudo, desde o espaço e a atmosfera à ecologia, arquitetura e arte", diz o artista e fundador Thanh Chuong à CNN Travel.

"Apesar de sermos uma pequena nação agrícola, atingida pela pobreza, que se dedica ao cultivo de arroz húmido, temos sempre como objetivo a verdade, a bondade e a beleza."

Um projeto de paixão

Embora seja agora um museu muito visitado, o complexo de 2,5 acres ao ar livre começou como um projeto de paixão pessoal.

"O meu pai era um verdadeiro apaixonado pelo património popular do Vietname. Ele sabia tudo sobre os costumes e práticas vietnamitas, festivais e outras actividades culturais", diz Thanh Chuong. "Desde muito cedo, fui muito influenciado pelo meu pai."

O palácio foi originalmente concebido como um santuário pessoal - um local onde Thanh Chuong e a sua família pudessem admirar e apreciar a arte vietnamita.

Mas a frustração com as políticas de preservação do Vietname levou o artista a partilhar a experiência com outros.

"Somos uma nação de guerras, que remontam a milhares de anos atrás. Isto significa que houve momentos na história em que o nosso património tradicional foi completamente destruído", diz Thanh Chuong.

"No entanto, os anos de guerras, as catástrofes naturais e o mau comportamento não são tão catastróficos para a cultura tradicional vietnamita como as recentes iniciativas de preservação levadas a cabo por outros partidos e pelo governo.

"Porquê? Porque estão a fazer as coisas da forma errada. Destroem completamente relíquias centenárias e depois constroem outra coisa. Não percebo".

Explorar o terreno

Aberto ao público em 2009, o sereno complexo de figueiras-de-bengala, bonitas pontes de pedra, gazebos e templos tornou-se rapidamente uma experiência popular entre os residentes e visitantes de Hanói.

Ao passear pelos jardins e edifícios, cada área parece uma homenagem a um grupo étnico ou a uma tradição cultural diferente.

Por exemplo, existem vários estilos de casas de palafitas, algumas das quais representam as casas tradicionais do povo Muong, um grupo étnico de uma região a sudoeste de Hanói.

"Os nossos antepassados eram agricultores que passavam toda a sua vida tranquila atrás dos arbustos de bambu da aldeia. A sua cultura é a cultura agrícola", diz Thanh Chuong.

"A própria essência da nossa cultura é simples, rústica, amigável e pura. E isso, para mim, sempre foi o sentimento mais forte - a raiz mais profunda de cada vietnamita."

Arte que fala

Entretanto, no interior das galerias, encontrará colecções de pinturas, cerâmicas, estátuas, antiguidades e até obras de arte do próprio Thanh Chuong.

Um quadro em particular chama a atenção. É inspirado no folclore vietnamita, que afirma que uma mãe fada imortal e um pai dragão deram origem ao povo vietnamita.

"Esta pintura retrata figuras maternas vietnamitas que passaram por anos de guerras, dificuldades e catástrofes naturais, mas que, mesmo assim, quiseram que os seus descendentes conhecessem a grande lenda de 'Con Rong Chau Tien' [Filhos do Dragão, Netos dos Deuses]", explica Thanh Chuong sobre uma imagem.

"É a raiz e a fundação da nossa nação. [Esta pintura] personifica o meu espírito e a minha paixão pela preservação do património cultural dos nossos antepassados para as gerações futuras".

Ficar para um espetáculo

Ao longo dos anos, o complexo tornou-se também um local popular para assistir a espectáculos de marionetas de água e a actuações de música folclórica.

"As marionetas de água são uma das mais antigas formas de arte vietnamita e retratam aspectos comuns da cultura vietnamita... É por isso que temos de dedicar um lugar no Viet Palace às marionetas de água", explica Thanh Chuong.

"Este teatro foi concebido com base no pavilhão de água do Pagode Thay, que é a casa do criador das marionetas de água, o venerável monge Tu Dao Hanh."

Os vários espectáculos folclóricos envolvem normalmente canto, dança e música para contar histórias do passado do Vietname.

"A vida tornou-se muito mais complicada no mundo moderno, por isso, hoje em dia, muitas pessoas querem voltar atrás no tempo e fazer as coisas de uma forma simples e natural", diz Thanh Chuong.

"Construí este local para preservar essa forma antiga de viver e o belo espírito da cultura vietnamita."

