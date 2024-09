Países Baixos Experiências Mudança nas Políticas de Asilo

O governo holandês, liderado pela nova coalizão de direita, está determinado a reduzir significativamente o fluxo de solicitantes de asilo. O rei Willem-Alexander abordou essa intenção em seu discurso aos membros do parlamento em Haia, enfatizando a necessidade de uma política de asilo mais rigorosa, rápida e econômica.

A coalizão, composta por quatro partidos, incluindo o Partido pela Liberdade (PVV), de orientação radical-direita, liderado por Geert Wilders, havia manifestado sua intenção de endurecer as políticas de asilo uma semana antes. A proposta inclui declarar estado de emergência e ignorar temporariamente algumas leis de asilo, uma medida cuja legitimidade é questionada por alguns especialistas em direito. O assunto do asilo poderia potencialmente fragilizar a coalizão, já que o partido moderado NSC expressou relutância em apoiar um plano ilegal.

O discurso do trono destacou a pressão que os altos números de solicitantes de asilo, trabalhadores migrantes e estudantes estrangeiros estão exercendo sobre os recursos e o estilo de vida do país. "Nossa população cresceu além das expectativas, alcançando 18 milhões de habitantes, sobrecarregando nossa infraestrutura e estilo de vida", dizia o discurso.

Nas surpreendentes eleições parlamentares de novembro, o PVV de Wilders saiu como o partido dominante. Apesar disso, seu líder não foi nomeado primeiro-ministro pelos parceiros da coalizão, que acabaram concordando com o ex-funcionário público imparcial Dick Schoof para o cargo.

Com uma grande multidão de apoiadores nas ruas, a família real viajou de carruagem até o teatro, culminando no rei lendo o discurso do trono. Esta cerimônia, conhecida como "Prinsjesdag" (Dia do Príncipe), é uma tradição querida em muitas casas holandesas que celebram a família Orange.

