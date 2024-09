- Pagando US$ 675 por uma viagem romântica: Explorando as estratégias da Coreia para combater o solteirismo

Cenários deslumbrantes, espetáculos cativantes, culinária deliciosa e, é claro, K-Pop: a Coreia do Sul está chamando a atenção de todos. No entanto, o país do Leste enfrenta seus próprios desafios: a população está envelhecendo, e os jovens estão tendo muito poucos filhos. A cidade de Busan está tentando mudar essa tendência de viver sozinho, hospedando um festival único e oferecendo incentivos financeiros.

Em outubro, o distrito de Saha está reacendendo a paixão em Busan com um grande evento de encontro às cegas. Dirigido a residentes e trabalhadores entre 23 e 43 anos, estrangeiros são bem-vindos para participar como potenciais parceiros, anunciou a autoridade em junho. Aqueles que encontrarem o amor podem estar prestes a receber uma quantia substancial.

Evento Único: Dinheiro para Namorar

Os prêmios são estruturados. Casais que iniciam um relacionamento após o encontro recebem um milhão de won (aproximadamente 675 euros) do governo. Se isso levar a um "sang-gyeon-rye" – um encontro tradicional de famílias antes do casamento – é adicionado mais dois milhões de won. E se o casal se casar, a cidade contribui com mais 20 milhões de won. No total, um casal pode ganhar cerca de 15.000 euros em recompensas por uma "participação bem-sucedida" no evento, além de cinco anos de despesas com moradia.

No entanto, nem todos os detalhes foram divulgados ainda. Os participantes devem expressar explicitamente seu interesse. Se o evento provar ser um sucesso, a cidade pode considerar torná-lo uma tradição anual.

A Coreia do Sul Enfrenta uma População em Queda

Busan não está sozinha em sua abordagem inovadora. Em todo o país, as autoridades estão tentando abordar a população em queda. A queda acentuada nas taxas de natalidade é uma preocupação séria. Em 1970, a mulher sul-coreana média tinha 4,5 filhos, mas esse número já havia caído para dois em 1980, com uma tendência de queda contínua. Em 2018, a média caiu abaixo de um filho por mulher pela primeira vez, e em 2019, foi apenas 0,7 filho – um dos mais baixos do mundo.

A queda tem múltiplas causas, incluindo o aumento do custo da habitação e da educação, e a relutância das mães em ter um segundo filho. No entanto, a tendência em direção à solteirice pode ter o maior impacto. Escolher conscientemente não se casar tornou-se tão comum que agora tem seu próprio termo: Bihon. E o número de Bihon está aumentando.

Solteirice como um Movimento

Mais de 50% dos homens coreanos na casa dos trinta agora são solteiros, e, considerando ambos os sexos, é de 42,5% – um aumento de 13,3% nos últimos dez anos, de acordo com a "Nikkei Asia". Apenas 17,6% dos participantes da pesquisa no ano passado consideraram o casamento uma "necessidade" em suas vidas. As razões para não se casar incluíam despesas aumentadas e o estresse da parentalidade.

As consequências a longo prazo ainda estão por ser vistas. Um número crescente de mulheres está mantendo suas opções abertas para ter filhos mais tarde, congelando seus óvulos. No Hospital Marien em Seul, esse número triplicou nos últimos cinco anos, de acordo com a "VOA News". "Eu sou uma daquelas que não querem ter filhos", admite Lee Jang-mi, de 35 anos, ao site. "Você quer fazer outras coisas, trabalhar, aprender. Para mim, é surfar". É por isso que ela está considerando congelar seus óvulos. "Se eu algum dia me arrepender disso depois, seria tarde demais para mudar de ideia".

O festival único em Busan visa encorajar conexões românticas e combater a tendência de viver sozinho, oferecendo incentivos financeiros de até 15.000 euros para participações bem-sucedidas. O aumento do número de Bihon, ou indivíduos solteiros na casa dos trinta, está contribuindo significativamente para a queda na taxa de natalidade da Coreia do Sul, à medida que a escolha consciente de não se casar se tornou mais comum.

