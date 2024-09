- Pagamentos com cartão: os países preferem uma estratégia unificada

Apesar do adiamento na implementação nacional de cartões de pagamento para solicitantes de asilo, os distritos de Brandemburgo estão defendendo uma estratégia unificada. Ao contrário de Märkisch-Oderland, eles não estão interessados em optar por táticas personalizadas, afirmou Holger Obermann, vice-presidente da associação distrital, respondendo a uma pergunta.

Estratégias personalizadas podem adiar o cronograma

O conselho distrital ampliado reuniu-se à tarde e discutiu o cartão de pagamento. Os participantes concordaram que, se cada distrito implantasse o cartão autonomamente, também seria necessário realizar licitações separadas. Isso poderia resultar em mais atrasos e alocação substancial de recursos, como destacou Obermann.

Märkisch-Oderland já implantou o cartão

Märkisch-Oderland foi o único distrito que implementou o cartão após sua licitação individual em maio. O ministro-presidente de Brandemburgo, Dietmar Woidke (SPD), especulou que outros distritos poderiam seguir o exemplo.

Crítica aos critérios de alocação

De acordo com os critérios acordados, os solicitantes de asilo adultos poderão sacar um máximo de 50 euros em dinheiro por mês via cartão, com um limite de 25 euros para menores. No entanto, a quantia está sendo criticada. O conselho de refugiados, por exemplo, considera o valor condescendente e inadequado.

Atrasos adicionais devido à resolução de disputas

A introdução nacional de um cartão de pagamento para refugiados está sendo prejudicada por uma disputa com um licitante infrutífero que apresentou uma queixa ao Tribunal Regional Superior de Karlsruhe. Como resultado, não pode ser feita nenhuma concessão até que o tribunal tome uma decisão em 18 de outubro. Se uma decisão será dada no mesmo dia, isso permanece incerto.

O distrito de Potsdam, como muitos outros em Brandemburgo, está defendendo uma estratégia unificada na implementação de cartões de pagamento para solicitantes de asilo devido aos potenciais atrasos e problemas de alocação de recursos que as estratégias personalizadas poderiam trazer, apesar do sucesso de Märkisch-Oderland na implementação do cartão.

Leia também: