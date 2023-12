Ozzy Osbourne, o "Príncipe das Trevas", lança uma linha de cosméticos

A lenda do heavy metal Ozzy Osbourne lançou uma linha de maquilhagem em colaboração com a Rock and Roll Beauty, completa com uma paleta de sombras para os olhos em forma de caixão.

Os produtos estão disponíveis na loja de beleza americana Ulta e no site da Rock and Roll Beauty, de acordo com um post no Instagram do chamado "Príncipe das Trevas".

A coleção apresenta tons escuros e embalagens macabras em linha com o estilo próprio do cantor, que muitas vezes apresenta uma maquilhagem dramática para os olhos escuros.

E um item presta homenagem a um dos momentos mais memoráveis do músico no palco: uma paleta de sombras em forma de morcego, assim como o morcego cuja cabeça Osbourne arrancou enquanto se apresentava em Iowa em 1982.

A linha também inclui um espelho de mão, uma bolsa de maquilhagem com o desenho de uma caveira e três velas.

Infelizmente para os fãs dos "Black Sabbath", cerca de metade dos artigos da colaboração já estão esgotados, desde sexta-feira à tarde.

A Rock and Roll Beauty, uma marca de maquilhagem americana, já lançou anteriormente colecções de maquilhagem concebidas para celebrar Jimi Hendrix e Def Leppard.

Fonte: edition.cnn.com