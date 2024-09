- Outro incidente de alerta nas escolas pré-escolares da área urbana

Os sindicatos GEW e Verdi declararam outro aviso de greve em creches locais. Educadores de creche agora também irão protestar na próxima quinta-feira, com um chamado inicial de ação na quinta-feira anterior. Os sindicatos citam a contínua relutância do Senado de Berlim em negociar um acordo coletivo centrado em padrões educacionais e alívio da carga de trabalho como a razão para essa ação.

GEW Berlim iniciou uma votação sobre a possibilidade de uma greve indefinida dentro dos centros de creche municipais de Berlim. "A situação de trabalho tensa nas creches de Berlim é um problema há algum tempo", declarou Christiane Weißhoff da GEW Berlim. "O Senado precisa agir agora". Os sindicatos defendem acordos coletivos de trabalho para garantir padrões educacionais e aliviar a carga de trabalho dos educadores de creche.

Uma manifestação está agendada para o primeiro dia da greve de aviso na frente do prédio do governo

Nesta quinta-feira, haverá uma manifestação na frente do prédio do governo como parte da greve de aviso, durante a qual a primeira sessão do governo estadual após as férias de verão ocorrerá pela manhã.

GEW Berlim instou seus membros a participarem da manifestação agendada para quinta-feira, com o objetivo de pressionar o Senado a abordar suas preocupações. A continuidade do impasse entre o Senado de Berlim e GEW e Verdi sobre um acordo coletivo centrado em padrões educacionais e alívio da carga de trabalho pode potencialmente evoluir para uma greve indefinida nos centros de creche municipais de Berlim.

