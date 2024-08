- Outro explosivo da Segunda Guerra Mundial descoberto na área industrial química de Zeitz

Em Chempark Zeitz, eles encontraram outra bomba da Segunda Guerra Mundial de 250 kg. De acordo com o relatório do distrito de Burgenland, esta é a terceira bomba descoberta no local apenas em agosto. Não faz muito tempo, em uma tarde de quinta-feira, eles desativaram com sucesso uma explosão semelhante. As atividades de construção estão em andamento em Chempark. A bomba recém-descoberta será desativada no início da próxima semana. Não foi indicado nenhum perigo para a população, eles afirmaram.

As autoridades anunciaram uma zona de evacuação imediata devido à situação de emergência causada pela bomba da Segunda Guerra Mundial recém-descoberta. Após a desativação, a construção no local precisará aguardar até que a área seja considerada segura.

