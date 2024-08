- Outro encontro letal com agentes da lei na Renânia do Norte-Vestfália <unk> exame post mortem programado

Após outro incidente fatal envolvendo policiais em Renânia do Norte-Vestfália, as investigações sobre o incidente em Recklinghausen continuam em andamento. Na última quarta-feira à noite, um homem de 33 anos supostamente perturbou a paz em um prédio residencial, criando uma situação de perigo para os oficiais que responderam.

Inicialmente, a polícia de Dortmund e a promotoria pública de Bochum afirmaram que o homem foi baleado, o que resultou em ferimentos fatais. Uma autópsia estava agendada para o dia seguinte.

De acordo com testemunhas, o homem portava uma faca. Muitos detalhes, como o número de oficiais envolvidos, o número de tiros disparados e o número de armas utilizadas, ainda não foram esclarecidos no dia seguinte ao incidente.

Um porta-voz da unidade de homicídios de Dortmund, que assumiu a responsabilidade pela investigação devido a preocupações com a neutralidade, encaminhou as perguntas para a promotoria pública de Bochum, onde o promotor designado não estava disponível para comentários.

Dois incidentes fatais envolvendo policiais em dois dias em NRW

Apenas um dia antes do incidente em Recklinghausen, um homem armado com facas em Moers, no Baixo Reno, foi morto a tiros pela polícia. O homem de 26 anos, que supostamente estava gravemente perturbado mentalmente, teria avançado contra os oficiais com duas facas, o que levou à sua morte. Antes disso, foram feitos vários chamados de emergência relatando que o homem havia atacado e ameaçado várias pessoas. Muitos aspectos deste caso ainda permanecem misteriosos.

Enquanto isso, em Dorsten, dentro do distrito de Recklinghausen, os investigadores ainda estavam procurando um suspeito que é considerado ter esfaqueado um rival na noite da última quarta-feira. Assim como no caso de Moers, uma faca é considerada a arma neste caso. Os incidentes de violência com facas aumentaram significativamente no estado alemão mais populoso - aumentou aproximadamente 43% nos espaços públicos de NRW no último ano, alcançando 3.540 incidentes relatados.

Tiros de polícia são raros

No Alemanha, a polícia usar suas armas em situações de autodefesa, situações perigosas ou para frustrar crimes é um evento raro, em vez de algo que acontece todos os dias. De acordo com estatísticas da Universidade Alemã de Polícia, nove mortes por tiros de polícia ocorreram em todo o país em 2023, enquanto onze mortes por tiros de polícia ocorreram em 2022.

Uma lista compilada por uma revista de direitos civis e polícia lista onze casos até agora no ano atual de 2024, incluindo os últimos incidentes de Renânia do Norte-Vestfália. As vítimas geralmente estavam armadas com armas brancas ou contundentes.

Diante do aumento da violência com facas em Renânia do Norte-Vestfália, a polícia está cada vez mais vigilante e pode ser forçada a usar suas armas em situações de autodefesa ou perigosas. É crucial que a Polícia investigue cada incidente cuidadosamente para garantir transparência e confiança do público.

Dado o aumento do número de incidentes envolvendo armas perigosas, a Polícia deve considerar a implementação de programas de treinamento especializados para lidar melhor com essas situações e minimizar o risco de encontros fatais.

