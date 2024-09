Outro democrata proeminente encontra acusações federais, adicionando complexidade às alegações de preconceito de Trump.

Indivíduo chamado Adams, que foi acusado de cinco cargos federais relacionados à corrupção pública, manteve sua inocência e afirmou estar sendo alvo devido a suas posições políticas.

Ele expressou seus pensamentos em um comunicado logo após as acusações surgirem na quarta-feira à noite, antes do desclassificado dos cargos na quinta-feira e de uma busca subsequente em sua residência oficial, Gracie Mansion, por autoridades federais.

Este argumento – de que o poder político muitas vezes resulta em problemas legais – é uma afirmação comum de pessoas influentes acusadas de irregularidades em tribunais federais.

Um aspecto proeminente da terceira campanha de Trump para a Casa Branca é sua crença de que está sendo injustamente alvo pelo Departamento de Justiça. Trump prometeu usar o Departamento de Justiça para perseguir seus adversários políticos caso consiga outro mandato na Casa Branca em novembro.

É notável que Adams, um democrata, tenha sido indiciado por promotores do Distrito Sul de Nova York por acusações de corrupção, mas isso não necessariamente desmente o argumento de Trump.

Da mesma forma, a recente condenação do ex-senador Bob Menendez, o democrata do Novo Jersey, após seu segundo julgamento por acusações de corrupção e suborno, não serve como prova inquestionável. Seu primeiro julgamento em acusações diferentes terminou com um júri empatado e um julgamento anulado.

Um peça de evidência que sustenta o argumento de "caça às bruxas" de Trump é o fato de que a mesma promotoria que está processando Adams e conseguiu uma condenação contra Menendez decidiu não processar Trump por violações das leis de financiamento de campanha com pagamentos em dinheiro à atriz pornô Stormy Daniels após deixar o cargo em 2021.

O procurador-geral de Manhattan, Alvin Bragg, um oficial eleito, foi quem ressuscitou o caso contra Trump ao descobrir como aplicar a lei estadual às violações federais de financiamento de campanha. Trump foi considerado culpado de 34 contas de falsificação de registros comerciais e será sentenciado no final de novembro, após as eleições presidenciais.

O procurador especial Jack Smith, nomeado pelo procurador-geral Merrick Garland, acabou processando Trump por tentativa de subverter a eleição presidencial de 2020 e manipulação de dados classificados.

No entanto, ambos os processos federais contra Trump foram suspensos nos tribunais federais.

Um juiz nomeado por Trump na Flórida arquivou o caso de documentos classificados, concordando com os advogados de Trump de que a nomeação de Smith era inconstitucional.

O processo de interferência eleitoral foi adiado enquanto o Supremo Tribunal, com um terço de seus juízes nomeados por Trump, decidiu que Trump deveria ter uma exceção especial para ações tomadas durante seu mandato.

Smith posteriormente emendou a acusação de Trump e apresentou um resumo do caso em Washington, DC. Mesmo que o julgamento de Trump neste caso não ocorra antes do Dia das Eleições, o público pode ainda ter uma visão da causa do governo contra ele antes disso.

Em março, após a condenação de Menendez, atualizei meu registro em andamento de processos federais contra oficiais eleitos federais. Esta lista mostra uma distribuição quase igual de processos em todo o país desde o início do século. A acusação de Adams não seria incluída nesta lista, já que ele é um oficial da cidade, mas o acordo de culpado do ex-representante republicano George Santos seria. O caso de Santos foi tratado por uma diferente US attorney's office em Nova York.

O analista sênior de direito da CNN, Elie Honig, um ex-assistente do procurador dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York, discutiu a decisão de não processar Trump em seu livro. Reagindo às notícias da acusação de Adams na CNN na quarta-feira à noite, Honig apontou que a promotoria de Manhattan que agora está processando Adams está localizada a poucos quarteirões da prefeitura de Lower Manhattan e tem uma história de lidar com casos de corrupção nos últimos anos.

O Distrito Sul de Nova York conseguiu uma condenação por suborno contra Sheldon Silver, o ex-líder democrata na Assembleia do Estado de Nova York, e também Dean Skelos, um republicano que era o líder da maioria no Senado do Estado de Nova York.

“Não para ser excessivamente otimista sobre isso, mas o histórico mostra que eles analisam cada caso individualmente, e isso é isso”, disse Honig em uma conversa telefônica.

No entanto, lançar o primeiro processo contra um prefeito da cidade de Nova York não deixa espaço para erros, alertou Honig.

“Se você vai acusar o prefeito da cidade de Nova York, é melhor ter certeza absoluta de que você tem as provas contra ele, porque se não tiver, será um desastre”, disse ele na CNN na quarta-feira à noite.

Adams permanece desafiador diante das acusações, mas elas sem dúvida tiveram um impacto na política de Nova York. Democratas-chave, como Representante Alexandria Ocasio-Cortez, pediram a renúncia de Adams. É possível que o governador de Nova York, Kathy Hochul, também democrata, remova-o do cargo, mas ela ainda não deu nenhum passo nessa direção.

As alegações contínuas de corrupção contra Adams, uma figura política, têm estimulado discussões sobre a intersecção da política e dos assuntos legais, assim como o caso do ex-senador Bob Menendez.

A escrutínio inabalável de políticos no poder por potenciais casos de corrupção, como visto no caso de Adams e nos julgamentos de Menendez, é um assunto de debate contínuo na política e no direito.

Leia também: