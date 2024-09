- Outras contagens de votos manipuladas descobertas na Saxônia

Após alegações de cédulas fraudadas em Dresden, surgiram mais potenciais casos de fraude eleitoral em Saxônia. De acordo com as autoridades, atualmente há 130 cédulas fraudadas, sendo 14 de dois distritos eleitorais dentro do distrito de Radeberg, localizado na parte sudoeste do distrito de Bautzen, em Saxônia. Além disso, foram identificadas 17 cédulas manipuladas adicionais em vários distritos dentro de Dresden. Fontes afirmam que indivíduos não identificados ocultaram as marcas de verificação existentes e marcaram, em vez disso, o partido de extrema direita "Freie Sachsen". O Departamento de Investigação Criminal do Estado agora está conduzindo a investigação.

Mais cedo no mesmo dia, a polícia revelou sua investigação sobre suspeitas de manipulação de votos. Cerca de 100 cédulas em dois distritos de Dresden foram descobertas como fraudadas. A Oficina de Segurança do Estado assumiu o controle da investigação e supostamente preservou duas cédulas manipuladas. Isso já havia sido coberto pelo "Jornal de Saxônia".

O partido "Freie Sachsen" é considerado um movimento de extrema direita pelo Escritório de Proteção da Constituição.

Diante da investigação em andamento, a Oficina de Segurança do Estado encaminhou o caso das cédulas manipuladas para o Departamento de Investigação Criminal do Estado para exame adicional. Este incidente de fraude eleitoral envolvendo o partido de extrema direita "Freie Sachsen" pode potencialmente se transformar em um grande caso criminal.

