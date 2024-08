Outra companhia aérea afiliada ao Grupo Lufthansa encontra-se em dificuldades

A associação de pilotos, Vereinigung Cockpit (VC), está intensificando o seu protesto contra a companhia aérea de férias da Lufthansa, Discover, no seu terceiro dia. A partir das 18:00 de quinta-feira, os tripulantes de cabine responsáveis pelas operações de carga da Lufthansa Cityline também estão programados para se juntar ao boicote. A VC considerou isso como um sinal de solidariedade, com sua sede em Frankfurt.

Três Airbus A321 de transporte são o alvo desta ação industrial. Ao longo do período da greve, o sindicato planejou três turnos com um total de oito voos. No entanto, permanece incerto se esses voos serão cancelados, já que a Lufthansa pode designar gerentes como pilotos temporários para cobrir as ausências.

Ao mesmo tempo, a greve principal na Discover está causando poucos transtornos em seu terceiro dia. De acordo com a companhia aérea, apenas um voo de longo curso e alguns poucos conexões europeias foram remarcados. Mais uma vez, três voos de curta distância foram realocados para companhias aéreas colaboradoras.

